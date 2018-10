Rocca, dalla Regione arrivano 800mila euro

Altri 800mila euro per il recupero e la valorizzazione della Rocca d’Anfo. È quanto è stato stanziato dalla Giunta regionale lombarda su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni: 400 mila verranno erogati nell’anno in corso e altrettanti nel 2019.

Andranno a finanziare un progetto stimato in 850mila euro, 50mila dei quali vengono messi a disposizione dalla Comunità montana Valle Sabbia. Si tratterà principalmente di recuperare e mettere in sicurezza i percorsi pedonali che portano i visitatori agli edifici posti in quota, nonché la strada interna, la sistemazione delle mura nel versante che si affaccia sul lago d’Idro e alcuni lavori di elettrificazione per poter rendere la Rocca fruibile anche nelle ore notturne.

L’assessore Pietro Foroni ha visitato la fortezza valsabbina la scorsa estate e aveva assicurato il sostegno regionale per la prosecuzione dell’ambizioso progetto di restituire la Rocca al territorio e in particolare a una piena fruizione turistica.

Il percorso di recupero della Rocca d’Anfo ha preso il via di fatto tre anni fa, con la cessione alla Regione da parte del Demanio della disponibilità dell’intero complesso e la firma della Convenzione quadro tra Palazzo Lombardia e la Comunità montana di Valle Sabbia per attuare un programma di valorizzazione della Rocca stessa.

