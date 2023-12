La banda di Vobarno in soccorso dei musicisti toscani alluvionati

Una solidarietà che risuona fra trombe, clarinetti e grancasse, quella che vede protagonisti i musicanti vobarnesi. L’antefatto è l’alluvione dello scorso 2 novembre, che in Toscana ha interessato non solo privati ed aziende, ma anche moltissime associazioni colpite nelle loro sedi dove sono custoditi i materiali per operare.

In soccorso

È il caso della Società Musicale «Michelangelo Paoli» di Campi Bisenzio (FI) nella cui sede 60 centimetri di acqua e fango hanno reso inutilizzabili strumenti musicali, amplificatori, monitor, ma soprattutto tantissima musica scritta a mano con la china nei primi anni del ’900.

È successo così che il Tavolo permanente delle associazioni bandistiche ha individuato la banda di Campi Bisenzio per una raccolta fondi a cui il Corpo Bandistico Sociale di Vobarno ha subito aderito, impegnandosi a devolvere le offerte dei cittadini a sostegno della banda in occasione delle pastorelle natalizie che rallegrano il cuore nelle frazioni di Vobarno.

A questa raccolta ha aderito anche la Elfi’s Christmas band: gruppo costituito da musicisti delle bande di Vobarno e Roè Volciano che nel periodo natalizio suona in alcuni mercatini di Natale.

Come donare

Il Corpo Bandistico sociale di Vobarno non è nuovo ad iniziative del genere: nel 2017 ne beneficiò la banda musicale di Accumoli (RI), colpita dal sisma dell’agosto 2016. «La speranza è che l’iniziativa possa incontrare il favore dei nostri concittadini - dice il Presidente del Corpo Bandistico Sociale di Vobarno Gilberto Salvi -. Come banda abbiamo sempre bisogno di finanziamenti, ma quando si tratta di aiutare una realtà analoga alla nostra per permetterle di continuare una così preziosa attività, siamo sempre pronti a dare una mano».

Chi volesse aderire può donare attraverso un bonifico bancario IBAN: IT45G0623021401000040191508. Causale: «donazione per i danni subiti dalla Società Musicale Michelangelo Paoli dall’alluvione del 2 novembre 2023».

