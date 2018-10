A Campagna al via i lavori per la ciclabile

Al via i lavori per la realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di Nuvolera. «Un’opera significativa - sottolinea l’assessore al territorio Stefano Dioni, - che si inserisce in un più ampio e articolato progetto messo in campo per favorire la sicurezza stradale dei cittadini, soprattutto quella dei pedoni e degli amanti della bicicletta, e che si svilupperà a breve anche attraverso una serie di interventi diffusi di manutenzione della rete viaria comunale, accompagnati dalla posa di un’adeguata segnaletica».

Il primo lotto di attuazione delle piste ciclabili nuvoleresi riguarda alcuni tratti nella frazione di Campagna, con il collegamento tra via Patuzza e il centro sportivo, oltre al sovrappasso che scavalca la Gardesana. Le opere relative a questa tranche iniziale, che sarà dotata anche di impianti di illuminazione ad avanzata tecnologia volti a garantire consumi ridotti e un minor impatto ambientale, dovrebbero concludersi entro i primi mesi dell’anno venturo.

Di circa 350mila euro l’importo messo a bilancio in proposito dall’amministrazione comunale. Dalla Regione, poi, sono arrivati altri cinquantamila euro, essendo Nuvolera risultata tra i vincitori del bando per la promozione del cicloturismo in Lombardia. «Il prossimo obiettivo - ricorda a tal proposito l’assessore ai lavori pubblici Lorenza Barbagallo - è di completare, una volta reperite le necessarie risorse, il raccordo tra Campagna e il centro del paese, un intervento atteso da molti anni dai residenti della frazione, che conta ormai più di ottocento abitanti».

Le successive tappe del piano avranno per oggetto il collegamento, attraverso via Papa Giovanni XXIII, tra via dei Marmi e il confine con Nuvolento, così da mettere in sicurezza il percorso che i ragazzi compiono per recarsi alle scuole medie consortili, nonché il tratto che, lungo via Sorzana, partirà sempre dal confine con la vicina Nuvolento, connettendosi con la pista già esistente nel territorio di questo Comune, per giungere sino al ponte sul rio Giava.

