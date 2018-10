Prima neve sul Bresciano, ma da martedì torna il sole

Prima nevicata di stagione al lago della Vacca dove poche ore fa la temperatura era di 0,4 gradi centigradi. E non è l'unico luogo imbiancato: anche al Passo Gavia è caduta la neve.

L'autunno è arrivato con la pioggia di queste ore che ha interrotto, come scrivono gli esperti di meteopassione.com, il lungo digiuno di precipitazioni. Ma domani, secondo il sito, tornerà il sole. Previsione confermata anche da 3bmeteo.

Edoardo Ferrara spiega che «oggi è coinvolto il Nord con fenomeni anche intensi e ritorno della neve su Alpi e nord Appennino a tratti sin verso i 1500-1700m; qualche fenomeno anche al Centro. Martedì il maltempo si porterà al Centrosud con piogge e temporali sparsi, localmente intensi, mentre al Nord il tempo andrà migliorando».

«Il prosieguo della settimana vedrà tempo particolarmente instabile al Sud, con il vortice che andrà sprofondando sui mari meridionali – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – avremo dunque ulteriori rovesci e temporali, con a tratti marginale coinvolgimento anche del Centro e in particolar modo dell’Abruzzo. Nel contempo al Nord torneranno giornate ben soleggiate, con bel tempo prevalente anche tra Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio».

«Le temperature saranno in generale calo entro martedì su gran parte d’Italia, in linea con le medie del periodo o a tratti lievemente al di sotto. Da metà settimana tuttavia i valori termici saranno in ripresa al Nord e centrali tirreniche, con punte di 26°C su Liguria, Toscana e Lazio. Da segnalare inoltre un nuovo rinforzo dei venti, dapprima di Libeccio e Grecale, poi anche di Tramontana, con raffiche di oltre 50-60km/h su diverse aree del Centronord ( superiori in Sardegna ) e mari molto mossi».

