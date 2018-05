Nunzia Vallini da Tortora a Keplero per «Il giorno e la Storia»

Il direttore del nostro quotidiano Nunzia Vallini torna editorialista del programma «Il giorno e la Storia» in onda su Rai Storia, tra dopodomani, lunedì 14 maggio, e domenica 20 maggio. Il programma va in onda tutti i giorni a mezzanotte e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e 20.10

Il 18 maggio di trent’anni fa moriva il conduttore Enzo Tortora: un anno prima era stato assolto definitivamente dalla Cassazione dall’accusa di camorra. Un caso che aveva diviso l’opinione pubblica e che Nunzia Vallini sceglie di ricordare tra le ricorrenze della settimana.

Oltre al caso Tortora, Vallini ricorda altri fatti che hanno segnato il secondo Novecento italiano, come l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, il referendum sull’aborto e la costruzione dell’Autostrada del Sole. Spazio anche alla politica internazionale, con la nascita dello Stato di Israele, e alla scienza, con le scoperte dell’astronomo Giovanni Keplero.

Si inizia lunedì con il settantesimo anniversario della nascita di Israele. Martedì 15 maggio la terza legge di Keplero compie 400 anni. La settimana di Nunzia Vallini in veste di editorialista prosegue mercoledì 16 con il ricordo del paroliere Carlo Rossi, morto nel 1989. Giovedì 17 ricorre invece la data del referendum del 1981 sull’abrogazione della legge 194, approvata nel 1978, che prevede l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni. Venerdì 18 il nostro direttore rievoca la figura di Enzo Tortora, morto a Milano trent’anni fa.

Sabato 19 si torna al 1956, quando veniva posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole, destinata ad «accorciare» le distanze tra Nord e Sud. L’apertura dell’intera tratta avverrà nel 1964. La settimana di Nunzia Vallini a «Il giorno e la Storia» si chiude domenica 20 maggio con un altro passaggio cruciale per la storia della Repubblica Italiana. Nel 1970 entrava in vigore la legge n.300, il cosiddetto Statuto dei lavoratori. Un testo di fondamentale importanza, punto di riferimento ancora oggi in materia di diritto del lavoro. Il direttore del GdB era già stata protagonista del medesimo programma nella settimana che andava dal 4 al 10 dicembre dello scorso anno.

