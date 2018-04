Nancy Burson, la fotografa che sa invecchiare la faccia umana

Arte e scienza, fotografia e tecnologie digitali. Sono gli ambiti in cui si muove la ricerca artistica di Nancy Burson, le cui opere sono esposte in musei e gallerie di tutto il mondo. La Burson è conosciuta maggiormente per il suo lavoro pionieristico nella tecnologia del morphing, capace di invecchiare la faccia umana, aiutando anche le forze dell’ordine a localizzare bambini e adulti dispersi.

In occasione della mostra ospitata in questi giorni da Paci Contemporary, in via Trieste a Brescia, l’artista ha parlato ieri del suo lavoro agli studenti di Hdemia Santa Giulia. Qui tutta la gallery.

