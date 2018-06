Masterclass e concorso per 84 talenti internazionali

Un concorso internazionale per giovani musicisti al quale sono iscritti talenti da tutto il mondo, la rassegna concertistica «Braone classica» e la masterclass «Give me a feedback», nella quale i partecipanti possono avere dalla giuria un’opinione sulle esibizioni. Tutto questo in Valcamonica, a Braone, per ricordare un uomo di cultura e di politica quale è stato Rizzardo Bino, per di più in un luogo d’altri tempi quale è Casa torre Bonfadini.

È tempo della terza edizione del concorso internazionale Rizzardo Bino, in programma dal 6 all’8 luglio: nell’organizzazione ci sono la ProLoco con la figlia di Rizzardo, Carla, docente universitaria, e il marito Umberto Fanni, direttore della Royal opera house di Muscat (in Oman), insieme alle istituzioni.

Per loro. L’iniziativa si rivolge a musicisti under trenta suddivisi in quattro categorie: under 14 per gli studenti alle prime esperienze, «A» per solisti non diplomati, «B» per diplomati e «C» per i gruppi di musica da camera. Ottantaquattro gli iscritti all’edizione 2018, il doppio rispetto al passato - a indicare che il progetto sta prendendo forma e si sta sviluppando sulla giusta strada - e quindici le nazionalità di provenienza, sia dai Paesi europei sia extra, tra cui Usa, Giappone e Corea del Sud. Saranno giudicati da una commissione di tutto rispetto, presieduta dal direttore d’orchestra Giampaolo Bisanti, con Umberto Fanni, Maurizio Maglietta (artist manager), Giuseppe Miglioli (concertista) e Satu Jalas Sibelius (docente e violinista).

I giovani saranno nella dimora settecentesca dal 5 luglio, per le preselezioni, fino al 10, per la seconda parte della masterclass. Nel mezzo, oltre alle prove eliminatorie e alla finale, in calendario l’8 luglio alle 15, è previsto un piccolo festival musicale in tre serate alle 20.45, con esibizione dei vincitori della prima edizione del concorso: il 5 luglio Fedor Malykhin e Renata Vakhitova, il 6 il Mascoulisse Quartet e il 7 il duo Castellano.

Tutti gli appuntamenti, sia le selezioni sia i concerti che la premiazione e la masterclass, saranno accessibili al pubblico gratuitamente, ma con posti limitati, con coupon da richiedere via mail a casatorrebonfadini@gmail.com (o in Comune a Braone). Alla presentazione dell’iniziativa c’erano Carla Bino con Umbarto Fanni, i sindaci di Breno e Braone Sandro Farisoglio e Gabriele Prandini, il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli, il vicepresidente della Comunità montana Simona Ferrarini ed Eleonora Bonfadini dalla ProLoco Braone.

