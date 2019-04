Jason Momoa: «È tempo di un cambiamento». E si taglia la barba

Jason Momoa, Khal Drogo di Game of Thrones nonché Aquaman, dopo sette anni ha cambiato faccia. L’attore si è tagliato la celebre barba documentando il momento in un video.

«Addio Drogo, Declan e Aquaman» ha scritto Momoa, commentando la clip su Instagram e citando i suoi personaggi più conosciuti. «È tempo di un cambiamento. Una trasformazione in meglio, per i miei figli, per i vostri figli, per il mondo - e poi aggiunge ancora - Facciamo tutti un cambiamento positivo per la salute del nostro pianeta. Puliamo i nostri oceani e la nostra terra. Usiamo lattine riciclabili d’alluminio, non le bottiglie di plastica».

