«Fa' la cosa giusta!»: tutti i modi per essere ecowedding

Nel cibo, nel lavoro, nella scelta delle vacanze e culturali, nella medicina e a scuola, perfino il giorno delle nozze può diventare ecowedding: consumare meno e consumare meglio, garantendo qualità per tutti. Tutte le aziende e i protagonisti che promuovono un cambiamento nello stile di vita si ritrovano dal 23 al 25 marzo in FieraMilanocity a «Fa' la cosa giusta!», la fiera nazionale del consumo critico.

La fiera, arrivata alla 15sima edizione, è partita nel 2004 con un centinaio di espositori per arrivare agli attuali 700, con 450 appuntamenti collaterali, allargando le sue sezioni. «Fa' la cosa giusta» spazia dalle alternative su cosa mangiare per stare bene e risparmiare, alla scelta delle vacanze (turismo consapevole e destinazioni verso i cosiddetti Territori resistenti), fino alla moda e alla cosmesi.

Tra le novità di quest'anno «Sfide - la scuola di tutti», un salone sulla scuola che cambia, rivolto a studenti, famiglie, docenti, personale scolastico. Per la prima volta, partecipa anche la Lav con la sua nuova campagna «Gli animali non sono un lusso», per un fisco che tenga conto della loro presenza nelle famiglie. Alla rassegna sono presenti le Regioni Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Sardegna e Sicilia, il Comune di Milano, numerose fondazioni (dall'Albero della Vita alla Finanza etica), cooperative, realtà che suggeriscono vacanze alternative (come il portale PinAndGo o Viaggi solidali).

«Il cambiamento è solo all'inizio - ha detto Miriam Giovenzana, direttore editoriale di Terre di mezzo e responsabile dell'organizzazione di «Fa' la cosa giusta» - ma se sapremo andare alla radice delle nostre scelte di produzione e consumo e dei nostri desideri, sarà una rivoluzione».

