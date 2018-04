Ecco come diventare operatore in tatuaggi e piercing

L’operatore in tatuaggio è una figura professionale esperta nella realizzazione di tatuaggi e dermopigmentazione. Il profilo professionale di «operatore in tatuaggioe piercing» è stato approvato dalla Regione Lombardia, ma si diventa tatuatori e si può aprire una propria attività solo se si è in possesso di un attestato rilasciato da enti di formazione.

Il Centro di formazione Dedalo 2001, ente accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, organizza il XXII Corso per «Operatore in tatuaggio e piercing» con inizio il 03 maggio 2018. Le lezioni si svolgono il lunedi e giovedi dalle 18 alle 22 per 90 ore totali.

Al termine del percorso, superato l’esame finale, verrà consegnato l’Attestato di competenza rilasciato secondo gli standard regionali.

Per informazioni ed iscrizioni entro il 20 aprile 2018 rivolgersi alla Segreteria del Centro in via Giovanni Randaccio 3 a Brescia o scrivere a cfp2001@dedalo.edu. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15 alle ore 20.30 (www.dedalo2001.it).

