Cultura e buona cucina corrono sui binari: torna il Treno blu

Con l’arrivo della primavera è tempo di gite fuori porta, tra natura, arte e feste enogastronomiche.

È ciò che propone la Fti (Ferrovie Turistiche Italiane) con TrenoBlu e i Treni del Gusto alla scoperta della Lombardia e all’insegna del buon cibo e dei viaggi lenti.

Il 1° maggio prende il via il programma 2018 che si concluderà in dicembre, in collaborazione con Fondazione Fs, Ferrovie Nord e Regione Lombardia, con il supporto di Italia Holiday e altri Enti, al quale parteciperanno le sezioni lombarde Ferrovia del Basso Sebino e Ferrovia Turistica Camuna.

L’iniziativa TrenoBLU - Treni turistici per il Lago d'Iseo... e non solo è alla sua 25esima stagione con partenze sempre da Milano verso il Lago d’Iseo e i suoi dintorni e altre località lombarde, sedi di interessanti manifestazioni, perlopiù gastronomiche.

I viaggi si svolgeranno a bordo dei treni storici a vapore degli anni ‘20, delle carrozze “centoporte” degli anni ‘30 e con le littorine degli anni ’60. L’itinerario si snoda lungo le due ferrovie che giungono al Lago d’Iseo: la linea Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico e quella Brescia-Iseo-Pisogne.

Si può affrontare il solo viaggio storico, ma sono quasi sempre disponibili proposte a pacchetto completo, comprensive di viaggio in treno, escursione in battello, pranzo tipico in ristorante e visite a interessanti borghi.

Tra le proposte di quest’anno alcune significative conferme come la rappresentazione teatrale in viaggio Delitto sul Sebino Express (13 maggio) e i classici appuntamenti sui Treni del Gusto: Alla scoperta di Palazzolo (1° maggio), Festa di Primavera a Paratico-Sarnico (13 maggio), Sapori di Valtellina a Morbegno (SO) (14 ottobre) e Formaggi in Piazza a Sondrio (28 ottobre).

Due le novità per il Lago Maggiore e l’Oltrepo Pavese con Treno d’estate sul Lago Maggiore ad Arona (10 giugno) e Profumi d’autunno a Broni (PV) il 30 settembre.

Il programma si conclude in dicembre con Treno di emozioni che promette tre date (25 novembre, 2 e 8 dicembre) su treni d’epoca diretti alle magiche atmosfere dei mercatini di Natale di Trento.

Il programma completo dei treni storici e turistici per il 2018 è online al sito internet delle ferrovie turistiche.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it