Arriva Eatinero, il Festival di cibo di strada: il programma

Dall'18 al 20 maggio, in collaborazione e con il patrocinio dell'Assessorato al commercio, arriva per la prima volta a Palazzolo sull'Oglio, Eatinero il Festival di cibo di strada itinerante con alcune delle più selezionate e specialità regionali della penisola. Una carovana con i migliori Food Truck in circolazione.

Il Festival di Eatinero accoglierà a Palazzolo tutti gli appassionati e amanti di cibo di strada di qualità che avranno l'occasione di dedicare un intero weekend al gusto. Non mancherà, naturalemente il divertimento grazie ai numerousi eventi collaterali che arricchiranno il programma delle tre giornate.

La manifestazione sarà aperta al pubblico in Piazzale Papa Giovanni XXIIIl venerdì 18 dalle 18 alla mezzanotte, sabato 19 e domenica 20 tutto il giorno dalle 11 a mezzanotte. L'ingresso sarà gratuito.



Eatinero Palazzolo 2018 è inserito all'interno della manifestazione «Le Meraviglie della Terra del Fiume», una proposta di turismo esperienziale che colloca Palazzolo sull'Oglio come centro nevralgico del connubio arte-storia-territorio.

Ci sarà Birrabus, il primo beer truck creato da un vecchio scuolabus con 17 spine che propongono altrettante birre artigianali diverse provenienti da micro birrifici italiani fra i quali anche le spine dedicate alla collaborazione con il Birrificio Palezzolese Palabrauhaus.

La novita di quest'anno è la roulette Bar che ospita i Bartender dell'Accademia del Bar di Bologna che serviranno ai visitatori i cocktail più richiesti preparati a regola d'arte, estratti e creazioni originali.

Per tutto il weekend, Eatinero trasformerà Piazzale Papa Giovanni XXIII in uno spazio di incontro e divertimento con spettacoli e attività dedicate alle persone di ogni età. Le esibizioni di artisti di strada, la musica live, dj set, attività per bambini e il truccabimbi coinvolgeranno giovani, famiglie, coppie e gruppi di amici.

Il Programma di EATINERO

Venerdì 18 maggio: alle 18 aperture cucine su ruote, mentre alle 20.30 concerto live Country-rock, Rock'n'roll, Surf con Andrea Van Cleef & Los Bravos

Sabato 19 maggio

Alle 11 aperture cucine su ruote, alle 13 premiazione Contest per la creazione logo della manifestazione dell'Istituto Superiore Giovanni Falcone indirizzo grafico di Palazzolo S/O

12-18: trucca bimbi con Silvia Spagnoli

12-18: performance itinerante con Billy Bolla, il domatore di bolle

14-20: letture animate per bimbi a cura de La Corte della Carta

14 e 18: spettacolo Rosso a Spasso di Teatro Cacao

20: concerto live indie - rock con Marty and Nephews

22: DJ set DT Tanzlab by Don Turbolento

Domenica 20 maggio

11: aperture cucine su ruote

12-18: truccabimbi con Anna

12-18: Trambolliere: spettacolo di animazione itinerante

12-18: laboratorio per bimbi di costruzione di maniche a vento con momento di volo a cura de La Corte della Carta

14 e 18: spettacolo «Tra 5 minuti inizia» di Clown Comizio

19:30: concerto live funky soul con The Matt Project

I Food Truck selezionati per EATINERO

BIRRABUS

Provenienza: San Giovanni in Persiceto (BO) - Specialità: birraartigianale

Il pulmino giallo della scuola adesso si riempie di birra. Il birrabus è un'idea di Loris Marcheselli, fondatore di Birra di Classe e ha l'intenzione di diffondere la cultura della birra in giro per strada. Il birrabus è un vero e proprio pullman della scuola, con porta a soffietto dell'89 che è diventato il primo pullmino food truck per la birra artigianale con ben 17 spine inserite nella fiancata. Un'idea davvero innovativa, originale e di certo moto apprezzata da chi ama la birra artigianale.

SEI FRITTO

Provenienza: Reggio Emilia (RE) - Specialità: Pizza Fritta

SeiFritto, il Food Truck che nasce a Reggio Emilia dall'idea di una famiglia con la passione per la cucina, in particolare per la Pizza Fritta il primo esempio di Street Food all'italiana.

DOMUS CARCIO'

Provenienza: Velletri - Specialità Carciofi alla Giudia

Il cibo da strada è il vero testimone dell'identità di un popolo; questo lo sanno bene I ragazzi di Domus Carciò che portano in giro per tutta l'Italia i Carciofi alla Giudia, tipico piatto della tradizione ebraica romana.

THE MEATBALL FAMILY

Provenienza: Milano - Specialità: polpette

Polpette di carne (Black Angus e Fassona), di pesce (Baccalà e crema di ceci) o di verdure, servite in un cartoccio con patate fritte e cinque diverse salse fatte in casa. È questa la proposta di The Meatball Family, cucina itinerante dell'omonimo ristorante Milanese creato dal genio di Diego Abatantuono e attivo in zona Navigli dal 2013.

AL MITIMANGIO

Provenienza: Desenzano del Garda - Specialità: piatti a base di carne

Un Airstream datato 1963 completamente ristrutturato e attrezzato con una cucina professionale per offrire ai client prodotti e sapori interamente made in Italy. Al Mitimangio è un viaggio nel gusto grazie alle ricette e agli ingredienti altamente selezionati.

ASIAN CROSSOVER

Provenienza: Milano Specialità: cucina creative orientale

Il primo food truck dedicato alla cucina orientale arriva a Codogno. L'idea dello chef Marco Loy è portare in giro per l'Italia la filosofia di Asian Crossover ovvero una continua sperimentazione tra le migliori cucine asiatiche, da quella cinese alla giapponese, dalla tradizione vietnamita a quella malese e thailandese senza dimenticare però l'Italia, il paese nel quale è cresciuto. Il tutto in chiaverigorosamente street food.

BOBSON

Provenienza: Milano - Specialità: Gnocchi di patate con riduzione di mirtilli

Bobson Food Truck presenta proposte tipiche del territorio Milanese rivisitate con una logica che tiene conto degli eventi e delle stagioni e propone prodotti altamente biologici o la cui origine sia protetta, in due parole ci tengono tanto alla qualità.

AULA AL SACCO - ROULOTTE BAR

Provenienza: San Giovanni in Persiceto (BO) - Specialità: Cocktail, estratti, caffè

Caffè, estratti e cocktail sono le golosità proposte dalla Roulotte del locale di San Giovanni in Persiceto Aula - birra e merenda. Un truck vintage nato dalla creatività di Loris Marcheselli di Birra di Classe. Dalla rinomata Accademia del bar di Bologna, arriveranno i bartender professionisti che serviranno ai visitatori meravigliosi cocktail e a orari programmati che daranno ai partecipanti la possibilità di imparare a fare il proprio cocktail preferito a regola d'arte.

GIAMILLA

Provenienza: Bergamo (BG) - Specialità greche e mediorientali

Giamilla parte da molto lontano, dalla Turchia attraversa la Grecia, poi il Mittel Europa per poi fermarsi in Italia. Un lungo viaggio fatto di storie e cibo. La sua proposta? Pita gyros gourmet, pita pastrami di manzo, falafel, pita con pollo, tzatziki e salsa tahina home made, insalatagreca, yogurt grecomiele e noci, dolci tipicigreci

SCOTTADITO

Provenienza: San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - Specialità: arrosticini e olive ascolane

"Bontà in movimento": è questo lo slogan cheva in giro per la penisola, affisso sull'apecar di Andrea Illuminati, lo street chef che porta in giro le delizie del proprio territorio. Da un lato c'è la terra, la sua terra, con le olive all'ascolana, gli arrosticini e il formaggio fritto, dall'altro c'è il mare, il suo mare, con i cartocci di pesce fritto, pescato proprio sulla costa.

BRUSCO BONO

Provenienza: Bergamo Specialità: bruschette gourmet

Per uno spuntino veloce o una cena fra amici Brusco Bono propone più di 20 bruschette per tutti i gusti. Il gusto comincia da una fetta di pane e proprio per questo motivo questo food truck offre pane casareccio croccante fuori e fragrante dentro condito con ingredienti freschi e generosi, preparate al momento. Una bruschetta gourmet, da intenditori che si prende con le dita, si assapora e si finisce per volerne un'altra

APE CESARE

Provenienza: Roma - Specialità: supplì

Una realtà dello street food creato e gestito da giovani ragazzi romani con un unico o biettivo, quello di portare la genuinità dei prodotti della capitale in tutto il territorio italiano. Il contatto con piccolo produttori, gli ingredient di alta qualità a km zero sono i punti di forza che caratterizzano il menù di Ape Cesare. La specialità? Non poteva non essere lui, il supplì.

BBQ VAL DI CHIANA

Provenienza: Chianciano Terme - Specialità: Hamburger di chianina

Alessia e Carmine ripropongono sulla loro Ape Car uno dei piatti che più rappresenta la tradizione Toscana: l'Hamburger di Chianina. Ma, non solo, il menu propone anche ascendenze partenopee con l'utilizzo della mozzarella di bufala e della provola fresca. Obiettivo degli street chef è portare la qualità con prodotti pregiati.



Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it