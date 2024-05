«Summer Garda», l’inserto del GdB in edicola ogni prima domenica del mese

È tornata la bella stagione. E con lei, puntuale, ecco anche Summer Garda, l’inserto del Giornale di Brescia in uscita ogni prima domenica del mese, da maggio a settembre. Ci accompagnerà per un’altra estate, un'altra stagione turistica, che sul lago è partita sotto i migliori auspici. Accogliendo i primi turisti a Pasqua e in occasione dei ponti primaverili, l’industria gardesana del forestiero ha scaldato i motori ed è pronta per l’imminente estate.

I numeri

I primi dati sulle prenotazioni consentono di guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Il Garda, il terzo distretto turistico italiano dopo riviera romagnola e lidi veneti, ha registrato nel 2023 ben 25 milioni di presenze, di cui 8 sulla riviera bresciana. Più di quelle di Sicilia e Sardegna messe assieme. Sono numeri in costante crescita da decenni, che negli ultimi anni si sono stabilizzati.

Se il limite fisiologico è stato ormai raggiunto, si lavora per alzare l’asticella della qualità, per destagionalizzare, allungare la stagione e garantire all’ospite una qualità del soggiorno sempre più elevata. Tutto questo grazie anche a un calendario di eventi che non concede spazio alla noia.

A segnalarveli penserà come sempre Summer Garda, che da maggio a settembre vi fornirà, ogni prima domenica del mese, indicazioni e informazioni su quanto accade attorno al più grande lago italiano, conducendovi alla scoperta della grande bellezza del Garda e delle tante occasioni per vivere questo territorio straordinario.