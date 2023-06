Mille Miglia, in pista anche il fascino dei francesi Belmondo e Delon

Figli d’arte con la passione per i motori. Francesi con l’amore per l’Italia, che esprimono - ça va sans dire - alla francese. Paul Alexandre Belmondo, 60 anni, e Anthony Delon, 59, erano al via della terza tappa della Mille Miglia sull’auto del gruppo Borsalino.

«Siamo risaliti fino a Roma e abbiamo visto qualcosa di unico» racconta Paul, figlio dell’attore Jean-Paul Belmondo, pure lui attore ma anche ex pilota di Formula 1 e proprietario della scuderia Paul Belmondo Racing, che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans. Ed è lui ad aver guidato dalla Capitale e fino a Parma, attraversando i paesaggi della Toscana: «È la mia prima volta alla Mille Miglia. E fare l’Abetone è stato stupendo. Prima di oggi l’avevo percorso solo in bicicletta» svela. «È una grande festa, con tantissima gente lungo le strade. Ho fatto tante gare in Francia, ma venire in Italia è sempre bello».

Parola di Delon

Più schivo invece Anthony Delon, figlio del grande attore Alain, che non nasconde ile che, pur parlando bene l’italiano, preferisce rispondere in francese alle domande. «La Mille Miglia? Bellissima, ma anche noi in Francia abbiamo appuntamenti importanti. Come il Tour de France. La Francia ha charme,» spiega da Siena, dove ieri è stata ospitata la pausa pranzo, in una sempre scenografica Piazza del Campo. «Mi hanno detto che è la tappa più bella. E confermo - sentenzia Delon -. Ma è anche la più lunga. Ho visto un sacco di auto storiche da gara. Per fortuna però noi viaggiamo più comodi».

In quanto alle bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro Paese, il francese ammette di essere restato affascinato. «Siena è una città magnifica, d’altronde come tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Belle auto, bei paesaggi: è una corsa stupenda, che riesce a regalare mille emozioni. E anche il buffet - conclude - è molto buono». Per la cronaca, si è mangiato solo cibo italiano. Apprezzato anche dai figli d’arte Belmondo e Delon.

