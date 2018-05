Mille Miglia, nella notte romana Soler vuole già il bis

Non ha ancora finito la prima esperienza e già pensa al bis. Alvaro Soler, ospite della Mille Miglia Charity, è tra i protagonisti della notte romana della Freccia Rossa. La sua esperienza lungo il percorso, dice, è stata fin qui bellissima, tanto che vuole ripeterla l’anno prossimo.

Una tappa complessa, quella di oggi, partita con i fenicotteri di Cervia e proseguita tra le molte curve che pennellano il paesaggio tra Toscana e Umbria.

E poi il Lazio, prima a Orvieto e poi con l’attesa passerella in via Veneto, a Roma, in cui il duo Vesco-Guerini arriva da dominatore della classifica.

Domani si vedrà se possono davvero puntare al tris: la tappona verso Parma farà davvero selezione.

