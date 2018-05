La Mille Miglia gusta i paesaggi toscani e punta verso Parma

Giornata trafficata (oltre che lunga) per la carovana della Mille Miglia.

L’aver attraversato la Toscana in un normale giorno lavorativo, invece che di sabato come accadeva negli anni scorsi, ha comportato un surplus di auto in circolazione lungo le strade tra Siena e Lucca.

Con qualche problema per le vetture storiche, sfilate nel normale traffico di tutti i giorni. E c’è chi ha dovuto fare i conti con un tamponamento, come l’equipaggio alla guida della Porsche 365 1500, in gara con il numero 388.

Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it Il traffico e la Mille Miglia - Foto Reporter Favretto/Checchi © www.giornaledibrescia.it

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it