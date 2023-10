Oscar dei bilanci di sostenibilità: i vincitori della prima edizione

«Lo sviluppo sostenibile per il pianeta, gli uomini e le imprese dev'essere equo, vivibile e attuabile. Per questo non può prescindere da tre dimensioni fondamentali: ambientale, sociale ed economica». Apre così il professor Claudio Teodori dell'Università di Brescia la prima edizione dell’Oscar dei bilanci di sostenibilità nella Vegetal Room di Futura Expo, nella presentazione coordinata da Nunzia Vallini, direttrice di GdB e Teletutto.

L'iniziativa di Camera di commercio e Giornale di Brescia, in collaborazione con Confindustria, ha visto la partecipazione di 48 realtà produttive bresciane, profit e no profit, che hanno investito e stanno investendo nella sostenibilità e lo dimostrano con il bilancio che è «uno strumento importante, un'opportunità per le imprese, utilizzabile anche contro il greenwashing» sottolinea Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia.

Un'importante possibilità

Le aziende premiate

Il primo Oscar dei bilanci di sostenibilità ha aperto la via e la speranza è quella che sempre più aziende si affidino a. «Le imprese dal 2025 dovranno avere dati dalle loro filiere, così da compilare i loro bilanci di sostenibilità: deve avviarsi una catena e bisogna prepararsi a fare una reportistica per farsi trovare pronti» precisa la vicepresidente di Confidustria Silvia Mangiavini. E per un futuro sostenibile molta importanza avranno anche le banche che appoggiano la nuova forma di bilancio: «Uno strumento potente - sottolinea Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud di Intesa San Paolo - e chi non riesce a fornire questi dati rischia di perdere il treno nel mondo finanziario».

I vincitori si sono aggiudicati la Vittoria Alata green, stampata in 3d da Isinnova. Sono Lefay nella categoria dedicata alle piccole e medie imprese, Acque Bresciane tra le grandi imprese e Cauto per il terzo settore. Menzioni speciali per Feralpi Group e A2A. Due i fuori concorso intervenuti sul palco: Camera di Commercio - che come ricorda il segretario Massimo Ziletti ha «investito sulla sensibilizzazione» - e Unimont.

