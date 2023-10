Futura Expo, l'inaugurazione con Gentiloni: via alla prima giornata

La seconda edizione di Futura Expo, la manifestazione che da oggi e fino a martedì 10 animerà il Brixia Forum, è stata inaugurata questa mattina.

Il taglio ufficiale del nastro si è svolto alla presenza del commissario europeo Paolo Gentiloni, con il presidente di Camera di Commercio Roberto Saccone, il project manager di Futura Ludovico Monforte, l’assessore regionale Giorgio Maione, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e dei sindaci di Brescia e Bergamo Laura Castelletti e Giorgio Gori. La rassegna, aperta dalle 9 alle 20, è visitabile gratuitamente previa registrazione sul sito futura-brescia.it.

Cosa hanno detto

Futura Expo, l'intervento del commissario Ue Paolo Gentiloni

I numeri della seconda edizione di Futura Expo parlano chiaro: 124 espositori per 8 miliardi di fatturato complessivo, 113 convegni, 451 speaker, 15mila metri quadrati di esposizione. Ma la forza della manifestazione bresciana dedicata alla sostenibilità va ben oltre i dati.

«Per la transizione ecologica di cui parliamo qui oggi, Next generation Eu ha messo a disposizione 70 miliardi di euro solo per l'Italia - ha detto Gentiloni, dal palco dell'inaugurazione ufficiale -, ma la trasformazione si verifica non se è calata dall'alto, ma se ci sono le condizioni di realizzabilità. Occasioni come questa - ha aggiunto riferendosi alla tre giorni - assumono un grande significato, soprattutto perché organizzata a Brescia, terra della concretezza e del saper fare».

«È un evento delle imprese e per le imprese, per affermarlo come soggetto centrale un nuovo modello di sviluppo economico - afferma Roberto Saccone, ideatore della rassegna con Camera di Commercio -. Le aziende possono mettere in scena l'economia sostenibile con un format attuale. Ma Futura è anche stimolo e pungolo per quelle aziende che ancora non si sono attrezzate per la transizione green». Futura però è anche società e volontà di innovazione, di cultura e di cultura d'impresa, «che consente a Brescia di parlare all'Italia e di spiegare cosa è in grado di fare. Ora, citando Leonardo Da Vinci, mettiamo in campo la bramosa voglia di ciò che sarà».

Parole che trovano conferma in quelle di, sindaca di Brescia, «Futura è un grande incubatore di idee e di progetti, un'opportunità per tutto il territorio. Può essere il primo passo verso quel distretto dell'innovazione a cui stiamo guardando tutti». E Futura Expo non finirà certo il 10 ottobre, «esattamente come Capitale della cultura - evidenzia, sindaco di Bergamo - che non si fermerà al 2023 ma proseguirà per creare un'alleanza duratura tra le nostre due città».

«La transizione sostenibile riguarda in prima persona il territorio, dalla società civile all'attore pubblico, dalle aziende ai cittadini - ha sottolineato Emanuele Moraschini, presidente della Provincia di Brescia -. E la politica deve sostenere la trasformazione, in primis con incentivi e sburocratizzazioni, fermandosi anche a riflettere che ci sono molte realtà, come i borghi montani, che hanno bisogno di opportunità di crescita».

Cosa succede oggi

Senza sosta. Sarà così il palinsesto di Futura Expo, fin dal primo giorno. Oggi, domenica 8 ottobre, infatti si preannuncia come la giornata più intensa. Oltre agli appuntamenti istituzionali e ai laboratori e convegni nei singoli stand, non mancheranno gli incontri con scienziati e esperti di sostenibilità. Anche l’accesso a tutti gli appuntamenti è gratuito, sempre previa registrazione sul sito web di Futura.

Tra gli ospiti anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alle 14 nella Main Arena il futurologo Alberto Mattiello sarà il protagonista di «Re-thinking the future», mentre alle 15 salirà sul palco il premio Nobel Robert Engle, che illustrerà la sua visione di economia sostenibile. Alle 16 tocca all’economista greca Phoebe Kondouri, che in dialogo con il prof. Maurizio Tira di UniBs parlerà dell’impatto del cambiamento climatico sulla crescita. Alle 17.30 si parlerà di Leonardo da Vinci con il giornalista Massimo Polidoro, mentre alle 18.30 è in programma l’ospite più atteso. Si tratta del professore giapponese Hiroshi Ishiguro, famoso per le sue ricerche su androidi e umanoidi e per aver creato il suo sosia robot. Sarà il protagonista dell’incontro «Avatar and the future society» con la prof. Antonella Marchetti di Università Cattolica.

Domani e martedì

Lunedì 9 ottobre alle 10.30 le cooperative saranno al centro del dibattito con il botanico e scienziato Stefano Mancuso, mentre alle 16 si terrà l’incontro con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che parlerà di sostenibilità dei processi produttivi.

Martedì 10 alle 9 saranno consegnati gli Oscar dei bilanci di sostenibilità alle aziende bresciane più virtuose, un’iniziativa che coinvolge anche il GdB, mentre alle 10.30 è previsto l’intervento del ministro dei Trasporti Matteo Salvini a un dibattito sull’aeroporto di Montichiari. Alle 14 la cantante Elisa parlerà di concerti sostenibili.

Alle 17 ci sarà «La verità, vi prego, su clima e salute» con l’epidemiologo Jan C. Semenza e alla stessa ora il primo ricercatore del Cnr Mario Tozzi sarà all’incontro «Futuro ultima chiamata».

