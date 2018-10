L’anima in volo cercando bàita

A bàita. Te ne stai lì, seduto sulla soglia della tua bàita. Con lo sguardo che sfiora le cime, e poi giù in picchiata verso il fondo valle. In quest’ultimo sole d’estate l’anima si abbandona alle timide correnti ascensionali, e si lascia trasportare di monte in monte, di valle in valle. Sentirsi a bàita significa proprio sentirsi a casa, ma davvero a casa propria, nel posto giusto e naturale.

È tutto questo che il dialetto evoca quando dice ’ndà a bàita. Ed è stato questo il mantra contadino che ha retto gli alpini attraverso il ghiaccio russo: semplicemente tornà a bàita. A volte succede che questo sentirsi nel luogo naturale indulga al rifiuto dell’altrove e dell’altrui: «Se èl stàa a bàita sò ga sücidìa negòta» si dice cinici di chi si è arrischiato in mondi non suoi. Ma ormai l’anima è volata. Di monte in monte, di valle in valle è già nella Tracia antica dove bàita (sic in testibus, anche nel greco tragico di Sofocle) indicava sia il mantello di pelliccia del pastore sia il suo riparo. Così come per i nostri nonni transumanti la gabàna si trasformava di notte in capanna.

Ancora più giù: con una disarmante coincidenza linguistica bayt è casa sia in ebraico quanto in arabo. Ma sorvolando Eilat, l’anima si butta ancora verso sud sull’Etiopia lì sdraiata, assolata. Di valle in valle, di monte in monte. Sulla cima di un’amba un pastore etiope sta seduto sulla soglia della sua casa, che lui in amarico chiama bèt. Guarda la valle e la sua anima si abbandona alle timide correnti ascensionali. Se ne starebbe lì per sempre, in quel suo luogo giusto e naturale. Ma per vivere dovrà partire, cambiare mondo. La sua anima dovrà cercare bàita altrove.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it