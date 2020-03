Coronavirus, stop alle vaccinazioni di neonati e bambini

Non solo scuole chiuse e pazienti a numero ridotto negli ambulatori dei pediatri di famiglia. In questi ultimi 10 giorni in Lombardia sono state fermate le vaccinazioni di neonati e bambini, e i centri vaccinali delle Asst (Aziende socio sanitarie territoriale) stanno chiamando le famiglie per sospendere le sedute programmate e rimandarle.

A segnalarlo è Rinaldo Missaglia, segretario del Sindacato dei medici pediatri di famiglia (Simpef). «I centri vaccinali del territorio lombardo sono stati chiusi - spiega -, stanno chiamando per sospendere le sedute vaccinali che verranno rimandate in tutta la Regione. Ma è un messaggio che non ci piace questo».

Secondo Missaglia si tratta di una questione «che potrebbe essere risolta con la giusta organizzazione. Noi pediatri di famiglia saremmo disponibili a supportare il sistema pubblico, anche nella veste di vaccinatori».

Oltre alle vaccinazioni, ci sono anche i controlli di crescita e bilanci di salute che si dovrebbero fare sui bambini nati in queste settimane, «e che si stanno rimandando in molti casi. Quando possibile li facciamo venire in ambulatorio in un ambiente protetto - conclude - ma sicuramente avremo la coda quando questa situazione di emergenza finirà».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it