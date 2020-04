Coronavirus, le province più colpite lungo l'asse dell'A21

Si trovano lungo l'autostrada A21 alcune delle province del nord Italia più colpite dall'epidemia di Covid-19: a rilevare questa particolare traiettoria è uno studio dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ha valutato i tassi di mortalità per Covid-19 dall'inizio dell'epidemia fino al 17 aprile. La ricerca, realizzata nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, è in via di pubblicazione sulla rivista Acta Biomedica.

Dall'analisi dei dati forniti dalla Protezione Civile e dai siti delle Regioni Lombardia , Emilia Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta (dunque come sappiamo parziali, perché focalizzati solo sui casi di decessi avvenuti in pazienti sottoposti a tampone ), emerge che la provincia con il più alto tasso di mortalità cumulativa è(258,5 morti ogni 100.000 abitanti), seguita da(255,9), Lodi (247,8) e poi ancora(247,4) e. Tra le province del nord Italia segnate da più di 100 morti ogni 100.000 abitanti si trovano anche Parma, Alessandria, Lecco e Sondrio.

«Questi dati danno un'immagine della dinamica epidemica che sfugge quando si analizzano i dati aggregati su base regionale», spiega il primo autore della ricerca Carlo Signorelli, ordinario di Igiene presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

Coronavirus, la mappa della mortalità in base allo studio - © www.giornaledibrescia.it

«L'epidemia non guarda ai confini amministrativi, ma piuttosto alle grandi vie di comunicazione e scambio. Le 12 province più colpite appartengono a quattro Regioni diverse e ciò testimonia come la diffusione abbia seguito delle dinamiche che andranno meglio studiate e che cercheremo di approfondire. La prossima fase del nostro studio comprenderà anche l'analisi dei dati complessivi di mortalità, non solo per le province, ma anche per comuni o distretti, per valutare i singoli focolai che probabilmente sono, in un primo momento, sfuggiti all'osservazione, nonché la quota di decessi non rilevati dal sistema di notifica Covid-19».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it