Olzer, l'autore del pareggio contro la Spal: «A Reggio Calabria senza paura»

«Adobbiamo andare a Reggio Calabria senza paura. Perché questa partita contro la Spal ci ha detto che possiamo giocarcela contro tutti». Suona la carica Giacomo Olzer, l’autore del 2-2 che tiene ancora in qualche modo in vita il Brescia.

«Da qualche partita stiamo sfornando buone prestazioni. Qui a Ferrara c’è mancato come si dice "l’ultimo passaggio". Però siamo stati bravi a reagire nelle difficoltà, cosa che invece spesso c’è mancata nella parte centrale della stagione». Olzer era al rientro dopo un mese di stop: «Dentro avevo tantissimo, è stata una sofferenza dover stare a guardare. Però abbiamo ancora un grande obiettivo da raggiungere E c’è ancora spazio per tutti per essere utili in qualsiasi modo. Sono contento per il gol, è il mio terzo stagionale ma gli altri due purtroppo non erano serviti a fare».

