La Consoli si coccola la Coppa Italia e pensa a un altro trofeo

La Coppa luccica esposta ai raggi del sole in piazza Loggia a Brescia. Si fa notare così tanto che un gruppo di turisti tedeschi si ferma ad ammirarla per poi complimentarsi con chi quel trofeo lo ha vinto: i giocatori della Consoli Sferc Centrale Brescia. La prima squadra della società sportiva Atlantide ha invaso la piazza bresciana per onorare l'invito dell’amministrazione nel palazzo sede del Comune, che ha voluto celebrare la storica vittoria: la prima Coppa Italia di serie A2. Un successo che ha fatto dimenticare la prematura uscita dei bresciani dai play off promozione.

Le considerazioni

«Questo trofeo - commenta il capitano Simone Tiberti - a dimostrazione che la squadra è forte e che ha aveva ambizione. Durante il campionato vuoi per il valore delle altre squadre vuoi per qualche infortunio di troppo non sempre siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Dopo l’uscita dai play off la squadra si è ricompattata, abbiamo lavorato bene e siamo arrivati in ottimo stato di forma alle finali. Siamo molto contenti è una vittoria che ci lascia una bella sensazione soprattutto in vista della Supercoppa. Cosa ci è mancato in campioanto? Costanza. L’abbiamo avuta solo durante i tie break, ne abbiamo fatti molti e ci hanno alla lunga logorato. Per questo avremmo bisogno di qualche innesto in panchina che possa aiutare, ma so che la società è pronta e sa cosa deve fare». E il capitolo «prossima stagione», in realtà, è quasi già alla fine. La società ha scelto infatti di tenere solo quattro dei titolari di quest’anno: capitan Tiberti, Alex Erati, Roberto Cominetti e Nicola Candeli. Sarebbe dovuto restare anche il libero Pesaresi che, però, ha ricevuto solo pochi giorni fa un’importante proposta da Trento per la Superlega. Gli altri saranno sostituiti con elementi di altissimo valore: «L’allenatore sta lavorando da tempo per creare una squadra competitiva anche per il prossimo anno - ha commentato il presidente Giovanni Ieraci -. Per quanto riguarda questa stagione non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi. Ci sono stati alti e bassi, è stato un campionato lungo, ma abbiamo alzato un trofeo molto importante per la nostra società e questo ci fa molto felici».

Risultato per la città

Soddisfatta anche l’amministrazione che celebra la vittoria alla presenza della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore allo sport Alessandro Cantoni: «Con la loro perseveranza hanno ottenuto un bellissimo risultato per la città - ha detto Cantoni -. Siamo orgogliosi di quello che hanno fatto, un grande successo, frutto di impegno».

L’impegno però non finisce: domani alle 19 la Consoli sarà ospite di Grottazzolina per giocare la Supercoppa: «Sarà una bellissima partita, di alto livello - ha commentato il coach Roberto Zambonardi -. Ho una squadra forte, affrontiamo la Supercoppa con entusiasmo e voglia. Dovremo batterci contro Grottazzolina che ha vinto il campionato e che vorrà vendicarsi per la sconfitta contro di noi in Coppa Italia. Giochiamo a casa loro, in un palazzetto molto piccolo, quindi anche il tifo si sentirà molto». A decidere l’ultimo titolo dell’annata sarà quindi l’undicesimo incontro tra marchigiani e bresciani con questi ultimi che ci arrivano carichi a mille.