Un tris bresciano ai Coni Awards regionali

Un 2023 che qualcuno vorrebbe non finisse mai e che comunque in un certo senso non finirà mai perché destinato a entrare negli annali. Certamente, è così - in chiave bresciana - per Roberto Rigali, la Germani Pallacanestro Brescia e la FeralpiSalò. Il primo ha fatto parte della staffetta azzurra che ai Mondiali di Budapest, in agosto, ha conquistato un clamoroso argento. La festa per Rigali - ieri raggiunto dal collega milanese Filippo Tortu - è poi continuata perché è riuscito a entrare a far parte del corpo dei Carabinieri: non un dettaglio, perché a questo punto potrà continuare a lavorare verso nuovi traguardi da sportivo professionista a tutti gli effetti. La Germani ha invece vinto il primo trofeo della propria storia alzando al cielo, nel febbraio scorso, la Coppa Italia. La squadra cittadina di basket tra l’altro sta ora guardando tutti dall’alto in basso nel campionato di serie A. Infine, la FeralpiSalò che è in primavera ha straordinariamente vinto il campionato di serie C facendo l’incredibile salto di categoria. Un salto del quale sta ora pagando lo scotto. Ma tant’è, e ieri è stato comunque tempo di bei ricordi per tutti.

Il tris bresciano, ieri ha avuto la vetrina della sala Executive di San Siro dove è andata in scena la prima edizione dei Coni Lombardia Awards per dare risalto alle eccellenze sportive regionali e in particolare, dunque, a chi si è distinto nell’anno solare. Presente anche il presidente Nazionale del Coni Malagò. Oltre a Rigali, per la Germani c’era il consigliere Matteo Bonetti e per la FeralpiSalò l’ad Marco Leali, il direttore tecnico Elia Legati e il responsabile della comunicazione Matteo Oxilia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it