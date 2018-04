Stupenda Germani: supera Sassari e aggancia Venezia

Con un altro grande secondo tempo, la Germani di coach Diana supera la Dinamo Sassari di Markovski sul parquet del PalaSerrdimigni con il punteggio finale di 76-80. Grande protagonista Michele Vitali con 19 punti, seguito da Hunt con 13 punti e 8 rimbalzi. Con questi due punti Brescia sale momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa del match di Venezia a Reggio Emilia.

Diana schiera i fratelli Vitali, Moore, Landry e Hunt, mentre Sassari scende in campo con Stipcevic, Bamforth, Pierre, Polonara e Planinic.

1° quarto (26-26)

1' - Subito avanti i padroni di casa, con Planinic e Bostic che confezionano il vantaggio per Sassari.

2' - Michele Vitali e Moore, Brescia si porta a -1.

3' - Ancora Planinic: Sassari prova ad allungare e va sul 11-6, dopo la gran schiacciata di Hunt.

4' - Luca Vitali segna un gran canestro con le spalle al ferro, poi quattro di fila di Michele Vitali: Brescia torna a contatto.

5' - Inchioda al ferro Landry, Brescia vola sul 14-16.

6' - Pallone magico di Luca Vitali per Moss: fallo e canestro, 16-19.

7' - Due su due in lunetta di Pierre, 18-19.

8' - Tripla di Michele Vitali, risponde Jones con un gran movimento sotto canestro: 18-21.

9' - Tavernari è un tiratore e lo dimostra: riceve in punta e trova la tripla del 21-21.

9' - Landry assorbe alla grande il contatto con Pierre e trova comunque il canestro: 21-23, Brescia ancora avanti.

10' - Michele Vitali sfrutta alla grande il blocco di Ortner, si guadagna qualche centimetro di vantaggio su Hatcher e mette il piazzato del +4.

10' - Ancora Tavernari, 24-25.

10' - Fallo antisportivo senza senso di Jones: Sacchetti fa 1/2 in lunetta per il 24-26, ma nell'azione successiva Moore commette fallo in attacco.

10' - Canestro a fil di sirena per Spissu, il primo quarto si chiude in equilibrio sul 26-26.

2° quarto (43-44)

11' - Dopo qualche errore da entrambe le parti, arrivano i primi punti del secondo quarto: la firma è di Bostic, dopo il fallo di Mastellari.

12' - Proprio Mastellari sblocca il punteggio della Germani nel secondo quarto: tripla in angolo e 28-29.

13' - Tavernari sfrutta il vantaggio sotto canestro con Traini e firma il 30-29.

14' - Mini-parziale della Germani: 2/2 in lunetta di Luca Vitali, gran movimento dal post di Hunt e 30-33.

15' - Bostic segna da tre punti e subisce anche il fallo: 34-33.

15' - Luca Vitali viene sfidato al tiro da tre e non sbaglia: 34-36.

16' - Gran gioco a due tra Stipcevic e Planinic, che chiude sopra il ferro per il 36-36.

17' - Forzatura di Luca Vitali, che trova comunque il fondo della retina: 36-38.

18' - Moss riceve profondo e appoggia il 36-40. Poi, però, protesta per il fallo non fischiato a suo favore e gli viene dato un tecnico.

18' - Segna Stipcevic dalla lunetta, poi Bamforth fa 2/2 per il 39-40.

19' - Landry va per la schiacciata, ma subisce fallo: in lunetta arriva il 2/2, che vale il 39-42.

20' - Magia di Bamforth dal palleggio, 41-42. Dall'altra parte Michele Vitali fa 2/2 in lunetta per il nuovo +3.

20' - Tap-in di Planinic, poi il timeout di Diana per organizzare l'ultimo attacco del quarto con 13'' a disposizione.

20' - Forzatura di Luca Vitali, che non trova il canestro: il primo tempo si chiude sul 43-44.

Il migliore per la Germani dopo 20' è Michele Vitali con 12 punti, dall'altra Planinic con 9.

3° quarto (63-64)

21' - Tripla di Hatcher, Sassari avanti dopo lo 0/2 in lunetta di Hunt.

22' - Decollo di Hunt spra il ferro: 46-48, poi Polonara trova il pareggio.

23' - Moore, poi un 1/2 di Hunt: 48-51.

24' - Gran giocata di Hatcher, 50-51.

25' - Altro gioco a due tra Vitali e Hunt: 50-53. Timeout Sassari.

26' - Segna Landry, risponde Polonara: 52-55.

27' - Polonara e Spissu, inframezzati da un gran canestro di Landry in campo aperto: pareggio a quota 57-57.

28' - Gran alla di Luca Vitali per Ortner, che appoggia al tabellone. Sassari risponde con un libero di Hatcher e un tap-in di Jones e si porta sul 60-59.

29' - Altro 1/2 della Dinamo con Stipcevic, cui replica Michele Vitali con il medesimo risultato: 61-60.

30' - Altro 1/2 di Michele Vitali, mentre Stipcevic questa volta fa 2/2: 63-61.

30' - Gran giocata dal post basso di David Moss, che segna e subisce fallo: 63-64, punteggio sul quale si chiude il terzo quarto.

4° quarto (80-76)

31' - Segna Bostic, risponde Michele Vitali: 65-66.

31' - Lacrima di Bamforth, risponde ancora la Germani, questa volta con una inchiodata di Ortner: 67-68.

32' - Bamforth in lunetta, risponde Moss con una gran penetrazione: 69-70.

34' - Super transizione offensiva di Brescia: Michele Vitali si arresta sull'arco dei tre punti e mette la tripla del 69-73.

35' - Tanti tiri sbagliati, buon lavoro di entrambe le difese: Brescia rimane avanti.

36' - Semigancio di Jones, Sassari torna a -2.

38' - Il punteggio è ancora fisso sul 71-73, tanti errori e altrettanti contatti sotto canestro non ravvisati.

39' - Michele Vitali gioca alla grande il pick 'n roll con Hunt e trova Landry in angolo: tripla dell'Mvp e 71-76.

39' - Sbaglia Sassari, dall'altra parte trova un gran tap-in Hunt per il 71-78.

40' - Tripla di Bamforth, 74-78.

40' - Palla recuperata di Brescia, Michele Vitali in lunetta fa 1/2 e porta Brescia sul 74-79.

40' - Due punti per Planinic, Luca Vitali viene spedito in lunetta: 1/2 e 76-80. Dall'altra parte sbaglia Spissu da tre punti e Brescia chiude con un'altra vittoria.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it