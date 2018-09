Sky e Dazn: ecco le partite di Serie A del girone d'andata

Fino all’ultima stagione calcistica il campionato italiano di calcio di Serie A veniva trasmesso al completo da Sky con alcune partite che andavano in onda anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Ma da questo campionato, fino a quello 2020/2021, lo scenario per i tifosi di calcio cambierà, generando forse un po’ di confusione.

In ogni giornata Sky trasmetterà 7 gare su 10: due anticipi del sabato (alle 15 e alle 18), due partite della domenica pomeriggio alle 15, un match la domenica alle 18, il posticipo serale della domenica alle 20:30 e il posticipo del lunedì sera, sempre alle 20:30. Su Dazn, invece, sarà possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A fino al campionato 2020-2021. In particolare, DAZN trasmetterà tre partite per ogni giornata: quella del sabato alle 20:30, quella della domenica alle 12:30 e una tra quelle che si giocano domenica alle 15:00.

Per quanto riguarda la Serie B, Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato cadetto per le prossime tre stagioni, e la Rai l'anticipo in chiaro del venerdì. Ecco quindi dove trovare tutte le partite del Brescia.

Mediaset Premium invece non si è aggiudicata nessun pacchetto, ma ha trovato un accordo con Dazn per ritrasmettere ai propri abbonati 3 partite di Serie A (sabato alle 20:30, domenica alle 12:30 e alle 15) per ogni turno, più tutta la Serie B.

A scanso di equivoci questa è la programmazione televisiva delle partite di Serie A dalla 5a alla 19esima giornata di andata, ovvero dal prossimo weekend fino a fine anno.

5a giornata andata:

21/09/2018 Venerdì 20.30 SASSUOLO-EMPOLI su SKY

22/09/2018 Sabato 15.00 PARMA-CAGLIARI su SKY

22/09/2018 Sabato 18.00 FIORENTINA-SPAL su SKY

22/09/2018 Sabato 20.30 SAMPDORIA-INTER su DAZN

23/09/2018 Domenica 12.30 TORINO-NAPOLI su DAZN

23/09/2018 Domenica 15.00 BOLOGNA-ROMA su SKY

23/09/2018 Domenica 15.00 CHIEVO-UDINESE su DAZN

23/09/2018 Domenica 15.00 LAZIO-GENOA su SKY

23/09/2018 Domenica 18.00 MILAN - ATALANTA su SKY

23/09/2018 Domenica 20.30 FROSINONE-JUVENTUS su SKY

6a giornata andata:

25/09/2018 Martedì 21.00 INTER-FIORENTINA su SKY

26/09/2018 Mercoledì 19.00 UDINESE-LAZIO su SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 ATALANTA-TORINO su SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 CAGLIARI-SAMPDORIA su SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 GENOA-CHIEVO su SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 JUVENTUS-BOLOGNA su DAZN

26/09/2018 Mercoledì 21.00 NAPOLI-PARMA su SKY

26/09/2018 Mercoledì 21.00 ROMA-FROSINONE su DAZN

27/09/2018 Giovedì 19.00 SPAL-SASSUOLO su SKY

27/09/2018 Giovedì 21.00 EMPOLI-MILAN su DAZN

7a giornata andata:

29/09/2018 Sabato 15.00 ROMA-LAZIO su SKY

29/09/2018 Sabato 18.00 JUVENTUS-NAPOLI su SKY

29/09/2018 Sabato 20.30 INTER-CAGLIARI su DAZN

30/09/2018 Domenica 12.30 BOLOGNA-UDINESE su DAZN

30/09/2018 Domenica 15.00 CHIEVO-TORINO su SKY

30/09/2018 Domenica 15.00 FIORENTINA-ATALANTA su SKY

30/09/2018 Domenica 15.00 FROSINONE-GENOA su DAZN

30/09/2018 Domenica 18.00 PARMA-EMPOLI su SKY

30/09/2018 Domenica 20.30 SASSUOLO-MILAN su SKY

1/10/2018 Lunedì 20.30 SAMPDORIA-SPAL su SKY

8a giornata andata:

5/10/2018 Venerdì 20.30 TORINO-FROSINONE su SKY

6/10/2018 Sabato 15.00 CAGLIARI-BOLOGNA su SKY

6/10/2018 Sabato 18.00 UDINESE-JUVENTUS su SKY

6/10/2018 Sabato 20.30 EMPOLI-ROMA su DAZN

7/10/2018 Domenica 12.30 GENOA-PARMA su DAZN

7/10/2018 Domenica 15.00 ATALANTA-SAMPDORIA su SKY

7/10/2018 Domenica 15.00 LAZIO-FIORENTINA su DAZN

7/10/2018 Domenica 15.00 MILAN-CHIEVO su SKY

7/10/2018 Domenica 18.00 NAPOLI-SASSUOLO su SKY

7/10/2018 Domenica 20.30 SPAL-INTER su SKY

9a giornata andata:

20/10/2018 Sabato 15.00 ROMA-SPAL su SKY

20/10/2018 Sabato 18.00 JUVENTUS-GENOA su SKY

20/10/2018 Sabato 20.30 UDINESE-NAPOLI su DAZN

21/10/2018 Domenica 12.30 FROSINONE-EMPOLI su DAZN

21/10/2018 Domenica 15.00 BOLOGNA-TORINO su SKY

21/10/2018 Domenica 15.00 CHIEVO-ATALANTA DAZN

21/10/2018 Domenica 15.00 PARMA-LAZIO SKY

21/10/2018 Domenica 18.00 FIORENTINA-CAGLIARI SKY

21/10/2018 Domenica 20.30 INTER-MILAN SKY

22/10/2018 Lunedì 20.30 SAMPDORIA-SASSUOLO su SKY

10a giornata andata:

27/10/2018 Sabato 15.00 ATALANTA-PARMA su SKY

27/10/2018 Sabato 18.00 EMPOLI-JUVENTUS su SKY

27/10/2018 Sabato 20.30 TORINO-FIORENTINA su DAZN

28/10/2018 Domenica 12.30 SASSUOLO-BOLOGNA su DAZN

28/10/2018 Domenica 15.00 CAGLIARI-CHIEVO su SKY

28/10/2018 Domenica 15.00 GENOA-UDINESE su SKY

28/10/2018 Domenica 15.00 SPAL-FROSINONE su DAZN

28/10/2018 Domenica 18.00 MILAN-SAMPDORIA su SKY

28/10/2018 Domenica 20.30 NAPOLI-ROMA su SKY

29/10/2018 Lunedì 20.30 LAZIO-INTER su SKY

11a giornata andata:

2/11/2018 Venerdì 20.30 NAPOLI-EMPOLI su SKY

3/11/2018 Sabato 15.00 INTER-GENOA su SKY

3/11/2018 Sabato 18.00 FIORENTINA-ROMA su SKY

3/11/2018 Sabato 20.30 JUVENTUS-CAGLIARI su DAZN

4/11/2018 Domenica 12.30 LAZIO-SPAL su DAZN

4/11/2018 Domenica 15.00 CHIEVO-SASSUOLO su DAZN

4/11/2018 Domenica 15.00 PARMA-FROSINONE su SKY

4/11/2018 Domenica 15.00 SAMPDORIA-TORINO su SKY

4/11/2018 Domenica 18.00 BOLOGNA-ATALANTA su SKY

4/11/2018 Domenica 20.30 UDINESE-MILAN su SKY

12a giornata andata:

9/11/2018 Venerdì 20.30 FROSINONE-FIORENTINA su SKY

10/11/2018 Sabato 15.00 TORINO-PARMA su SKY

10/11/2018 Sabato 18.00 SPAL-CAGLIARI su SKY

10/11/2018 Sabato 20.30 GENOA-NAPOLI su DAZN

11/11/2018 Domenica 12.30 ATALANTA-INTER su DAZN

11/11/2018 Domenica 15.00 CHIEVO-BOLOGNA su SKY

11/11/2018 Domenica 15.00 EMPOLI-UDINESE su DAZN

11/11/2018 Domenica 15.00 ROMA-SAMPDORIA su SKY

11/11/2018 Domenica 18.00 SASSUOLO-LAZIO su SKY

11/11/2018 Domenica 20.30 MILAN-JUVENTUS su SKY

13a giornata andata:

24/11/2018 Sabato 15.00 UDINESE-ROMA su SKY

24/11/2018 Sabato 18.00 JUVENTUS-SPAL su SKY

24/11/2018 Sabato 20.30 INTER-FROSINONE su DAZN

25/11/2018 Domenica 12.30 PARMA-SASSUOLO su DAZN

25/11/2018 Domenica 15.00 BOLOGNA-FIORENTINA su SKY

25/11/2018 Domenica 15.00 EMPOLI-ATALANTA su DAZN

25/11/2018 Domenica 15.00 NAPOLI-CHIEVO su SKY

25/11/2018 Domenica 18.00 LAZIO-MILAN su SKY

25/11/2018 Domenica 20.30 GENOA-SAMPDORIA su SKY

26/11/2018 Lunedì 20.30 CAGLIARI-TORINO su SKY

14a giornata andata:

1/12/2018 Sabato 15.00 SPAL-EMPOLI su SKY

1/12/2018 Sabato 18.00 FIORENTINA-JUVENTUS su SKY

1/12/2018 Sabato 20.30 SAMPDORIA-BOLOGNA su DAZN

2/12/2018 Domenica 12.30 MILAN-PARMA su DAZN

2/12/2018 Domenica 15.00 FROSINONE-CAGLIARI su SKY

2/12/2018 Domenica 15.00 SASSUOLO-UDINESE su DAZN

2/12/2018 Domenica 15.00 TORINO-GENOA su SKY

2/12/2018 Domenica 18.00 CHIEVO-LAZIO su SKY

2/12/2018 Domenica 20.30 ROMA-INTER su SKY

3/12/2018 Lunedì 20.30 ATALANTA-NAPOLI su SKY

15a giornata andata:

7/12/2018 Venerdì 20.30 JUVENTUS-INTER su SKY

8/12/2018 Sabato 15.00 NAPOLI-FROSINONE su SKY

8/12/2018 Sabato 18.00 CAGLIARI-ROMA su SKY

8/12/2018 Sabato 20.30 LAZIO-SAMPDORIA su DAZN

9/12/2018 Domenica 12.30 SASSUOLO-FIORENTINA su DAZN

9/12/2018 Domenica 15.00 EMPOLI-BOLOGNA su DAZN

9/12/2018 Domenica 15.00 PARMA-CHIEVO su SKY

9/12/2018 Domenica 15.00 UDINESE-ATALANTA su SKY

9/12/2018 Domenica 18.00 GENOA-SPAL su SKY

9/12/2018 Domenica 20.30 MILAN-TORINO su SKY

16a giornata andata:

15/12/2018 Sabato 18.00 INTER-UDINESE su SKY

15/12/2018 Sabato 20.30 TORINO-JUVENTUS su DAZN

16/12/2018 Domenica 12.30 SPAL-CHIEVO su DAZN

16/12/2018 Domenica 15.00 FIORENTINA-EMPOLI su SKY

16/12/2018 Domenica 15.00 FROSINONE-SASSUOLO su SKY

16/12/2018 Domenica 15.00 SAMPDORIA-PARMA su DAZN

16/12/2018 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI su SKY

16/12/2018 Domenica 20.30 ROMA-GENOA su SKY

17/12/2018 Lunedì 20.30 ATALANTA-LAZIO su SKY

18/12/2018 Martedì 20.30 BOLOGNA-MILAN SKY

17a giornata andata:

22/12/2018 Sabato 12.30 LAZIO-CAGLIARI su DAZN

22/12/2018 Sabato 15.00 EMPOLI-SAMPDORIA su SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 GENOA-ATALANTA su SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 MILAN-FIORENTINA su SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 NAPOLI-SPAL su SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 PARMA-BOLOGNA su SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 SASSUOLO-TORINO su SKY

22/12/2018 Sabato 15.00 UDINESE-FROSINONE su DAZN

22/12/2018 Sabato 18.00 CHIEVO-INTER su SKY

22/12/2018 Sabato 20.30 JUVENTUS-ROMA su DAZN.

18a giornata andata:

26/12/2018 Mercoledì 12.30 FROSINONE-MILAN su DAZN

26/12/2018 Mercoledì 15.00 ATALANTA-JUVENTUS su SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 BOLOGNA-LAZIO su DAZN

26/12/2018 Mercoledì 15.00 CAGLIARI-GENOA su SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 FIORENTINA-PARMA su SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 SAMPDORIA-CHIEVO su SKY

26/12/2018 Mercoledì 15.00 SPAL-UDINESE su SKY

26/12/2018 Mercoledì 18.00 ROMA-SASSUOLO su SKY

26/12/2018 Mercoledì 18.00 TORINO-EMPOLI su DAZN

26/12/2018 Mercoledì 20.30 INTER-NAPOLI su SKY

19a giornata andata:

29/12/2018 Sabato 12.30 JUVENTUS-SAMPDORIA su SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 CHIEVO-FROSINONE su SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 EMPOLI-INTER su SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 GENOA-FIORENTINA su DAZN

29/12/2018 Sabato 15.00 LAZIO-TORINO su SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 PARMA-ROMA su DAZN

29/12/2018 Sabato 15.00 SASSUOLO-ATALANTA su SKY

29/12/2018 Sabato 15.00 UDINESE-CAGLIARI su SKY

29/12/2018 Sabato 18.00 NAPOLI-BOLOGNA su SKY

29/12/2018 Sabato 20.30 MILAN-SPAL su DAZN

