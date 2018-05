Play off, la Feralpi incontra Pordenone

È FeralpiSalò-Pordenone la sfida del primo turno dei play off del girone B di serie C. Lo ha deciso pochi minuti dopo le 18 la Corte Federale d'Appello della federcalcio, respingendo il ricorso del Mestre avverso la penalizzazione di due punti comminata al club veneto la scorsa settimana e confermando quindi i verdetti scaturiti domenica dopo l'ultima giornata di campionato.

La gara tra la FeralpiSalò di Domenico Toscano ed il Pordenone si giocherà venerdì alle 20.30 al Turina: in caso di parità saranno i gardesani a proseguire il cammino in questa fase di campionato che alla vincente della finale (in programma il 16 giugno) regala il quarto pass per la serie B dopo quelli ottenuti da Livorno, Padova e Lecce impostisi nei tre gironi.

