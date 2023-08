Le bresciane di serie D divise in due gironi

Ecco i gironi di serie D: la separazione delle bresciane è ufficiale. Dopo alcuni anni, nella quarta serie nazionale, le quattro formazioni bresciane non sono più inserite in un unico gruppo: i rumor si rincorrevano da giorni e hanno trovato conferma ieri quando il Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti ha diramato i gironi.

Nel girone B, lombardo per tradizione, sono rimaste solamente Desenzano e Pro Palazzolo. Biancazzurri e biancocelesti sono in un raggruppamento a 20 squadre in cui, con altre quindici formazioni regionali, ci sono anche gli emiliani del Piacenza ed i veneti della Clivense (l'ex Chievo Verona) e del Caldiero Terme. Il girone C con Breno e Castegnato è invece a 18 squadre, ma è molto più complicato logisticamente visto che le nostre affronteranno formazioni del Trentino Alto Adige (tra cui la Virtus Bolzano), del Veneto (tra queste due espressioni di capoluogo di provincia, Dolomiti Bellunesi e Treviso) e anche del Friuli. Si parte domenica 10 settembre, di seguito la composizione dei gruppi.

Girone B: Piacenza, Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Casatese, Castellanzese, Club Milano, Crema, Desenzano, Folgore Caratese, Legnano, Palazzolo, Ponte San Pietro, Real Calepina, Tritiun, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo, Caldiero Terme, Clivense.

Girone C: Atletico Castegnato, Breno, Cjarlins Muzane, Chions, Adriese, Bassano Virtus, Campodarsego, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Mori Santo Stefano, Virtus Bolzano.

