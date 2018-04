La Germani verso Sassari, Diana: «Attenti all'impatto offensivo»

«Aver vinto le ultime tre partite consecutive ha portato entusiasmo e serenità all'interno del nostro gruppo. Ora ci approcciamo alla trasferta di Sassari con grande voglia di far bene, sapendo che incontreremo uno dei roster più forti del campionato, una squadra che sempre un grande impatto offensivo».

Queste le parole di Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia, presentando il lunch time della 25esima giornata di campionato, che la Leonessa disputerà contro il Banco di Sardegna al PalaSerradimigni di Sassari domenica alle 12.

«Il recente cambio dell'allenatore potrà dare loro una una scossa - prosegue Diana - ma c'è poco da cambiare a livello offensivo, perché Sassari è una squadra che veramente gioca molto bene. Mi aspetto, dunque, una Dinamo molto aggressiva a livello difensivo e per questo dovremo essere altrettanto bravi noi a condividere il pallone ed eseguire bene i nostri giochi offensivi. Entrambe le squadre avranno come obiettivo quello di non permettere agli avversari di andare sui propri canoni di gioco e puntare sui propri meccanismi, che a questo punto della stagione sono ben oliati».

«Aver giocato sabato e mercoledì ha portato un po’ di stanchezza alla squadra, ma stiamo gestendo i carichi di lavoro per essere pronti a giocare un'altra partita di alto livello - conclude il coach della Germani -. Ci sono pochi cambiamenti sul livello di salute dei nostri giocatori: stiamo cercando di capire esattamente quale è l'entità del problema di Moore, mentre Moss sarà gestito come accaduto nelle ultime partite. Landry, invece, sarà valutato immediatamente prima della partita per verificare quali siano le condizioni della sua caviglia».

