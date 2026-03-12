Giornale di Brescia
Abbonati
Sport

L’Iran ha deciso di non partecipare ai Mondiali: cosa ne pensi?

L’annuncio del ministro dello Sport Donyamali ha riacceso un dibattito di lunga data: faccia sapere la tua opinione su sport e politica
La nazionale iraniana ai mondiali del 2018 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La nazionale iraniana ai mondiali del 2018 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

«Il regime corrotto che governa gli Stati Uniti ha assassinato il nostro leader, noi non possiamo in nessun modo prendere parte alla prossima Coppa del Mondo». Con queste parole il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali ha confermato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di quest’estate, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. 

Una decisione che ha riaperto l’eterna diatriba tra chi pensa che il calcio e la politica (e in questo caso la guerra) dovrebbero rimanere due campi ben separati, e chi crede che lo sport non può far finta di ciò che sta accadendo nel mondo.

Per anni le grandi competizioni sportive sono stati luoghi idilliaci, impermeabili alle polemiche della società e dei principali eventi planetari. È evidente che non sia più così. Insomma, se è vero che «tutto è politica» sarebbe stato impensabile continuare a volere Olimpiadi, Mondiali grandi giri di ciclismo (e la lista può continuare con tutto ciò che preferite) immuni dalle questioni globali.

La Coppa del Mondo - Foto Fifa
La Coppa del Mondo - Foto Fifa

Questo è ciò che sta accadendo. Ma voi cosa ne pensate della decisione dell’Iran? Potete votare e farci sapere la vostra opinione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IranMondiali di calcioStati Uniti
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario