Il ministro Spadafora: «Io penserei già alla prossima stagione»

«Io vedo il sentiero della ripresa del campionato sempre più stretto». Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che aggiunge: «Io penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato, che dovrà partire a fine agosto».

Le parole di Spadafora sembrano preludio ad uno stop definitivo della stagione calcistica, trovano sponda in Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute e senatore M5S («Se ha senso che riprenda il calcio in Italia? Lo vedo inverosimile», ma portano anche alla decisa reazione di Ciro Immobile, capitano della Lazio e capocannoniere del campionato: «Sono d'accordo con la società e i compagni. Il presidente Lotito ha detto bene, mi sembra pazzesco si debba andare a Villa Borghese anziché a Formello, dove abbiamo sei campi e quattro ingressi separati. Potremmo anche non incontrarci mai tra di noi. Ci sentiamo discriminati, non sappiamo cosa fare».

In attesa di decisioni ufficiali, Spadafora aggiunge: «Penso che la prossime riunione della Lega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo campionato».

