Il Cast Brescia vola in finale della Coppa Italia d'Eccellenza

Il Cast Brescia è in finale della Coppa Italia nazionale d'Eccellenza. I biancazzurri, neopromossi in D dopo aver vinto il campionato con tre giornate d'anticipo, accedono all'ultimo atto del trofeo tricolore con il 3-0 di Certaldo: nella semifinale di ritorno è ribaltato lo 0-1 interno dell'andata .

Le reti portano la firma di Peli nel primo tempo e di Mattei e Meini nel secondo. Ora l'appuntamento è per maggio (il 3 o in alternativa il 7), quando la squadra di Andrea Quaresmini sarà di nuovo in Toscana: a Firenze, allo stadio Bozzi, contenderà il trofeo ai campani del San Marzano, che una settimana fa hanno eliminato il Campobasso. L'ultima bresciana a vincere la Coppa Italia nazionale di categoria fu il Salò nel 2004: curiosamente fu anche l'ultima a fare doppietta campionato-coppa.

