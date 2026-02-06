Olimpiadi invernali, i bresciani che hanno partecipato dal 1928 a oggi

Dal salto allo sci alpino, passando per gli sport del ghiaccio e lo snowboard. È una storia lunga quasi 100 anni quella tra le Olimpiadi invernali e la provincia di Brescia, iniziata nel 1928 con le prime partecipazioni alla rassegna di Sankt Moritz ma con ancora un incantesimo da infrangere, quello di una medaglia.

La storia

A segnare gli anni a cavallo tra le guerre e dopo il secondo conflitto mondiale fu la scuola di salto dal trampolino di Ponte di Legno, per decenni bacino della nazionale italiana partendo con Luciano Zampatti proprio 98 anni fa. Ne passarono altri 20 prima che un altro camuno, Igino Rizzi, si presentasse ai Giochi, curiosamente nella stessa località dei Grigioni. Da lì in poi Brescia saltò una sola edizione, quella di Sapporo 1972, con Luigi Pennacchio, Giacomo Aimoni, Lido Tomasi e Marcello Bazzana.

Quest’ultimo ci fu solo a Innsbruck ’76, i primi due vissero due edizioni consecutive senza mai sovrapporsi, il più longevo fu Lido Tomasi che oltre a Innsbruck prese parte a Lake Placid ’80 e Sarajevo 1984. Nell’ex Jugoslavia debuttò finalmente anche lo sci alpino con il triumplino Alberto Ghidoni. Passarono altri 14 anni prima di vedere a Nagano il discesista dalignese Luca Cattaneo, seguito nel 2002 dalla combinatista Elena Tagliabue a Salt Lake City.

Venne poi l’epopea di Daniela Merighetti, Elena e Nadia Fanchini: tre edizioni a testa, consecutive per le prime due, tutte partirono da Torino ma dopo aver saltato Vancouver per Nadia ci fu Pyeongchang 2018 come capolinea a cinque cerchi.

Di recente è riemersa la presenza ai Giochi dei fratelli palazzolesi Agostino (1928 e 1932) e Gaetano (1930) Lanfranchi, con il più grande prima da solo nello skeleton e poi nel bob con il consanguineo. Tra Torino 2006 e Vancouver 2010 ci fu invece la favola su snowboard del lonatese Manuel Pietropoli.