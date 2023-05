Giro d'Italia, gli orari dei passaggi sul Garda bresciano

Ci siamo. Il Giro d'Italia sta per tornare nel Bresciano. E di certo saranno molti gli appassionati di ciclismo che non vorranno mancare questo martedì, 23 maggio, l'appuntamento con la corsa rosa.

La tappa numero 16 dell'edizione 2023 transiterà tra la Valsabbia e il Garda, con partenza da Sabbio Chiese, km 0 a Vobarno, Gardesana per concludersi in terra trentina, sulla sommità del monte Bondone dopo 203 chilometri e 5.200 metri di dislivello.

I corridori partiranno dal Comune valsabbino alle 10.50, raggiungendo Salò attorno alle 11.15 per poi percorrere l’intero versante bresciano del Benaco lungo la Gardesana Occidentale 45bis fino a Riva e lo sconfinamento in Trentino Alto Adige, dove si concluderà la frazione.

Gli orari Giro d'Italia, 16esima tappa

Tutti gli orari dei passaggi

I Comuni della provincia direttamente interessati dal transito della carovana: Sabbio Chiese, Vobarno, Roè Volciano (Tormini), Salò, Gardone, Toscolano Maderno, Gargano e Limone. Altre località, quali Tignale e le frazioni montuose sparse lungo le rive del Garda, saranno però comunque coinvolti, per quanto indirettamente.

Direttamente dal Garibaldi, il vademecum con tutti gli orari e la pianificazione dei passaggi del Giro d'Italia (qui la versione completa dal sito del Giro), ecco quando gruppo e fuggitivi transiteranno nella porzione bresciana della tappa di martedì. Per ogni località indicata sono immaginate tre possibili opzioni di orario in base alla velocità media con cui i corridori potrebbero giungervi. Per quanto riguarda gli orari della frazione trentina della tappa, rimandiamo invece alle pagine dedicate del Garibaldi (le trovate in allegato).

La viabilità

La planimetria del passaggio del Giro d'Italia nel Bresciano

Lo spettacolo della corsa rosa comporterà inevitabilmente modifiche alla viabilità e disagi lungo la Statale 45bis: per permettere il passaggio della carovana questa sarà infatti chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, dalle 8.45 alle 12.30. Inoltre dalle 8.45 nessun mezzo potrà più transitare su tale tratto di strada e le forze dell’ordine imporranno la sosta forzata a tutti i veicoli, auto o moto, che fossero eventualmente ancora di passaggio.

Mai Comuni mettono in guardia pure su ulteriori possibili difficoltà che gli automobilisti incontreranno durante l’intera giornata. Anche al di fuori degli orari di divieto, la viabilità subirà molto probabilmente rallentamenti per smaltire il traffico che si sarà venuto a creare.

A Sabbio Chiese e Vobarno

L'altimetria della 16esima tappa del Giro d'Italia

Sabbio Chiese, in quanto punto di partenza della frazione, sarà il territorio che più degli altri verrà coinvolto. La partenza è prevista di fronte al municipio, con un percorso concordato con la direzione del Giro che si snoderà nella vie centrali toccando anche piazza Rocca.

Via Sole, via XX Settembre e via Provinciale (dalla rotonda di ponte Cleten alla rotonda della tangenziale) saranno chiuse al traffico dalle 10 del 22 fino alle 16 del 23 maggio.

Dalle 5 alle 13 di martedì 23 saranno invece chiuse anche via Caduti, via Moretti (davanti al municipio), via Bertella, il parcheggio della casa di riposo (quello utilizzato da dipendenti), quello di via Zani (sotto Rocca) e quello di via Parrocchiale. È inoltre istituito divieto di sosta in diverse aree: per scoprire quali scaricare il pdf dell’ordinanza del Comune di Sabbio Chiese riportato qui accanto.

A Vobarno invece, dalle 8.45 alle 11.30, saranno via Provinciale Carpeneda, via G.E. Falck, via Garibaldi, piazza Ferrari, via Migliorini, via Battisti e via Provinciale Collio.

A Salò

L'altro Comune ad essere maggiormente interessato dal transito del Giro d'Italia sarà Salò, con anche la carovana pubblicitaria che si fermerà in Fossa alle 10. Il centro del paese sarà perciò inaccessibile almeno fino alle 11.30 con le seguenti aree chiuse al traffico veicolare: Rotonda del Pozzo, via Paolo VI, via Alcide de Gasperi, via Gasparo da Salò, rotonda della Polizia Stradale, via Zane, via Leonesio, via Pietro da Salò, piazza San Bernardino, piazza Sergio Bresciani, via Bolzati, piazza Vittorio Emanuele II, largo Dante Alighieri, via Brunati, piazza Carmine, viale Landi e via Trento (Ss 45bis).

Da Gardone a Limone

Inevitabilmente sarà modificata anche la viabilità degli altri comuni della sponda bresciana dell'Alto Garda, stante la chiusura per circa 4 ore dell'intera Gardesana. Ciascuno dei Comuni ha dato annuncio ai proprio residenti delle principali modifiche alla luce della definitiva ordinanza che sarà emessa dalla Prefettura di Brescia. Qui di seguito i link alle ordinanze e comunicazioni dei comuni di Gardone Riviera, di Toscolano-Maderno, di Gargnano e di Limone.

La tappa

La salita del monte Bondone

La 16esima tappa si preannuncia come una delle più dure di tutto il Giro d'Italia 2023. Nei 203 chilometri, che prevedono ben 5.200 metri di dislivello, dovranno essere scalati in successione il passo di Santa Barbara, l'inedito passo di Bordala con discesa a Rovereto e salita in Folgaria attraverso Serrada. Da qui sconfinamento in Val d'Adige e risalita verso la sommità del monte Bondone da Aldeno, il versante più impegnativo e lungo con pendenze che fino al 15%.

Proprio il monte Bondone fa però sovvenire alla Valsabbia e all'intero territorio bresciano dolci ricordi. Proprio lungo queste salite, affrontate però dal versante di Candriai, nel 2021 passò la prova degli Europei che vide trionfare Sonny Colbrelli sul traguardo finale di Trento.

