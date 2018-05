Eccellenza e Promozione: ecco come sono andate le finali play off

La Calvina sogna ancora la serie D, il Real Dor è ancora sulla strada per l'Eccellenza. Questo l'esito delle finali play off in Eccellenza e Promozione.

I bassaioli, nel massimo campionato regionale, fanno valere il miglior piazzamento al termine della regular season: basta lo 0-0 con i cremaschi dell'Offanenghese per brindare al termine della finale e aspettare ora di conoscere l'avversaria (si attende la finale del girone B veneto tra Liapiave e Istrana).

In Promozione, invece, il Real Dor sovverte il pronostico e passa con un rotondo 4-1 sul campo del ValgobbiaZanano: nel primo tempo botta e risposta tra Cucchi e Turra, poi la formazione ospite mette il turbo nella ripresa con Pezzetta, Contratti e Bertolini, guadagnandosi il pass per i play off regionali che regalano un buon piazzamento in vista del ripescaggio.

Oggi nel pomeriggio tutte le altre gare di play off dalla Prima alla Terza ed i ritorni dei play out dall'Eccellenza alla Seconda.

