Dakar, prima tappa senza emozioni. Botturi primo tra gli italiani

È iniziata ieri l’edizione numero 40 della Dakar che, partita da Lima, in Perù, attraverserà poi la Bolivia per finire a Cordoba, in Argentina. La tappa, 242 chilometri dei quali 31 di prova cronometrata, ha visto al via i cinque bresciani tutti in piena forma. «Finalmente si parte - hanno detto all’unisono -, dopo le lungaggini burocratiche delle verifiche di giovedì».

Ad aprire le danze le motociclette, con Botturi, Bertoldi e Metelli che hanno lo stesso obiettivo primario: arrivare alla fine. Ovviamente diverso lo spirito con cui Botturi affronta la gara: per lui ripetere l’eccellente ottavo posto della prima partecipazione non sarà facile, ma il pilota lumezzanese non ha lasciato nulla al caso nel preparare la gara.

Dakar, seconda tappa - Alessandro Botturi

«Vedremo giorno dopo giorno cosa accadrà - dice il portacolori del Mc Lumezzane -. Certamente è una grande emozione essere qui anche se è la settima volta che gareggio». Botturi non ha rischiato, ottenendo un posto nei primi 35 assoluti, primo tra gli italiani al trentatreesimo posto, a 5’37’’ da Sunderlan.

Dakar, seconda tappa - Livio Metelli

Appena fuori dai 100 Metelli, mentre il debuttante Bertoldi è 117° assoluto. Solo nella notte è arrivato il risultato dei camion di Loris Calubini e Paolo Calabria, che hanno iniziato una gara nella gara, per la leadership nel team Orobia.

Dakar, seconda tappa - Alberto Bertoldi

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it