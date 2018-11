Da Brindisi a Brindisi, 2 anni dopo la Germani pensa al rilancio

C’è un pizzico di fatalità che in questi giorni bussa alla porta della Germani, dove un filo immaginario collega l’attuale e difficile situazione della squadra llo scenario altrettanto complesso già vissuto due anni fa. Come un déja-vu, ciò che più impressiona è che, oggi come allora, la caccia al riscatto passa esattamente dallo stesso crocevia: la trasferta di questa domenica a Brindisi. Anche allora alla settima giornata: il 13 novembre 2016 Brescia s’impose 91-83 (25 punti di Landry, 19 di Moss).

Il precedente. La Germani di allora si presentava in Puglia con una vittoria e cinque sconfitte. L’avvio di stagione in quel primo impatto con la massima serie fu duro e traballante: prima la sconfitta a Pesaro, poi la boccata d’ossigeno con la vittoria casalinga ai danni di Cantù, quindi quattro ko contro Sassari, Milano, Avellino e Capo d’Orlando.

La Leonessa approda a Brindisi con un trend di poco migliore: due vittorie nterne, su Reggio Emilia e Pesaro, e quattro battute d’arresto (a Varese, a Trieste, in casa con Avellino e a Trento). Se consideriamo poi e gare di Supercoppa ed Eurocup, i dati peggiorano ulteriormente (2 vittorie e 5 ko) e rafforzano il pensiero che domani sera ci si giochi davvero una fetta importante del futuro. Se non in termini effettivi di punti e (anche se non c’è da scherzare se l’intenzione è quella di qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia), c’è sicuramente in ballo una grande dose di ripresa psicologica e morale.

Differenze. I due momenti vissuti dalla squadra in quel novembre 2016 ed oggi sono comunque distinguibili per un fattore non indifferente: se allora giravano voci fondate circa il possibile esonero di coach Andrea Diana in caso di ulteriore passo falso, in questi mesi la società ha ribadito invece massima fiducia nell’operato dell’allenatore. Ad essere messa particolarmente a fuoco è piuttosto la responsabilità di alcuni giocatori e la volontà da parte del club di mantenere aperto il discorso mercato anche in corso d’opera. Inoltre, la stessa Brindisi non è di certo quella zoppicante incontrata quel giorno, come certifica il giemme della Leonessa Sandro Santoro, brindisino di Mesagne: «La situazione è simile ma non uguale a quella di due anni fa, perché in quel momento Brindisi era in difficoltà ora è in gran forma. La speranza è naturalmente che vada a finire con lo stesso epilogo, con una vittoria».

Zerini. Ospite mercoledì sera a Basket Time su Teletutto, Andrea Zerini ha offerto la sua analisi ul momento della Germani e prova ad individuarne i rimedi: «In allenamento siamo tutti sul pezzo e ci diamo dentro: chi ci guard non può contestare questo. Però non ci sono scusanti per l mancanza di risultati: siamo 12, completi in ogni reparto e forti. Dà rabbia e delusione non riuscire a farcela, ma dobbiamo dare di più».

Il nervosismo serpeggia... «I nervi tesi sono dati dalla mancanza di vittorie, ma dobbiamo essere bravi a non cadere in questa trappola, che ci porta solamente svantaggi». Infine, un pensiero per la partita di Brindisi, dove sarà l’ex di giornata: «Ho trascorso lì cinque anni bellissimi, ma è la terza volta che ci torno da avversario e l’emozione è un po’ calata. Per noi sarà fondamentale: è ora di dare un bel giro di vite e uscirne insieme».

Mercato. La Germani ha dato un ultimatum a Dyson che deve dare una risposta entro due giorni, altrimenti per il ruolo di guardia resta caldo il nome di Hanlan, ma potrebbero liberarsi alcuni giocatori dai tagli della Nba. Sotto canestro si attende sempre una risposta da Elegar, l’altro nome caldo è quello di Udanoh in forza a Cantù, che potrebbe liberarlo essendo la società in crisi. Mika sarà sull’aereo che porterà la squadra a Brindisi, ma è più probabile che venga rischiato mercoledì con il Galatasaray in coppa che domani in campionato.

