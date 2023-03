Cast Brescia in semifinale della Coppa Italia d'Eccellenza

Il Cast Brescia è in semifinale di Coppa Italia. I biancazzurri d'Eccellenza, che già comandano il girone C di campionato a +10 sul Caravaggio e vedono la promozione in D, proseguono il loro sogno anche nel trofeo nazionale: nel ritorno dei quarti il 3-1 al Lavis dopo la sconfitta dell'andata (2-1) vale il passaggio al penultimo atto.

Mattatore di giornata è Federico Peli, che segna tra primo e secondo tempi i gol che valgono i due ventaggi dell'undici di Quaresmini (in mezzo il pari trentino con Dsiri), il sigillo è di Francesco Contratti. Per il Cast il prossimo avversario si chiama Certaldo: i toscani dopo l'1-1 dei supplementari eliminano ai rigori i marchigiani del Valdichienti Ponte. Andata il 5 aprile, ritorno il 12. Eventuale finale mercoledì 26 aprile per un trofeo che in provincia manca da 19 anni e che renderebbe storica l'annata del Cast Brescia.

