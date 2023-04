Spal-Brescia 2-2: Gastaldello promuove l'atteggiamento della squadra

Un pareggio per continuare a sperare. Il Brescia evita il k.o. nel finale a Ferrara, ma lo stato d’animo a fine gara di Daniele Gastaldello è una commistione di rammarico e soddisfazione: «Devo ancora digerire il modo in cui è stato preso il gol a freddo – sottolinea il tecnico a margine del 2-2 con la Spal -. Per il resto, però, l'interpretazione è stata quella giusta».

Un punto comunque sofferto, in una gara che il tecnico definisce «non semplice: loro ci hanno punito nelle poche occasioni che sono riusciti ad imbastire, e per due volte ci siamo ritrovati a rincorrere. Questa squadra, però, ha dimostrato ancora una volta di avere carattere». È proprio l’atteggiamento di squadra a strappare il sorriso più ampio all’allenatore biancazzurro: «Mi aspettavo una gara così aperta – confida -. Dirò di più, è quello che volevamo: siamo venuti qui per fare la partita, di certo non per pareggiare. Abbiamo anche rischiato di perderla, ma quel che conta è che i miei ragazzi abbiano assimilato la mentalità di andarsela sempre a giocare con chiunque».

La testa, ora, va alla gara con la Reggina: «Prepareremo la trasferta di Reggio Calabria con l'obiettivo di giocarci la nostra partita e provare a portar via più punti possibili», garantisce Gastaldello.

