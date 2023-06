Piano di ristrutturazione della Reggina, la sentenza attesa lunedì

È durata circa 30 minuti nell’aula 15 del Tribunale di Reggio Calabria l’udienza per la Concessione o meno dell’omologa al piano di ristruttura del debito presentato dalla Reggina. Un piano contro il quale il Brescia, in chiave di una riammissione al Campionato cadetto, ha effettuato un esposto. La sentenza è attesa per lunedì.

All’udienza era stato ammesso in giudizio, proprio in virtù dell’esposto, anche lo stesso club di Cellino rappresentato dall’avvocato Giacomo Fenoglio. I termini per l’iscrizione al campionato scadono il 20 giugno: in caso di ottenimento dell’ omologa la Reggina avrà dunque 8 giorni di tempo per procedere.

