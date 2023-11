Nazionale, la prima di Colpani: è il 26esimo bresciano convocato

Se l’Italia ha bisogno di un centrocampista giovane, e quindi di prospettiva, ma al contempo già esperto, dotato di tecnica e pure di senso del gol, Spalletti ha probabilmente scelto il giocatore giusto. Andrea Colpani - bresciano di San Zeno, 24 anni, al Monza dal 2020 - è infatti stato inserito nella lista dei 29 convocati per il doppio impegno della Nazionale, che venerdì prossimo sarà in campo all’Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord, mentre lunedì 20 novembre affronterà alla BayArena di Leverkusen l’Ucraina.

I match sono validi per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno, in programma in Germania.

Si tratta di sfide importanti per gli equilibri del gruppo C, dominato dall’Inghilterra, che ha 16 punti (totalizzati in 6 gare). Seguono Ucraina (13 punti in sette gare), Italia (10 in sei), Macedonia del Nord (7 in sei) e Malta, ultima a zero punti dopo sette partite.

Centrocampista offensivo moderno, Colpani è alla prima, meritata convocazione, e sta vivendo quella che - sebbene iniziata da poco - è già la miglior stagione della carriera. Con la maglia dei brianzoli ha infatti realizzato 5 reti in 11 gare. Tra i professionisti, aveva segnato altrettanti gol nel 2021-2022, in serie B. La passata stagione si era fermato a quota quattro.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta (con un passaggio alla FeralpiSalò), aveva collezionato 34 presenze in cadetteria con il Trapani. Apprezzato dal proprietario Berlusconi, che oggi Colpani è solito ricordare spesso, a Monza il centrocampista ha trovato la consacrazione con l’allenatore Palladino, che ne esalta le caratteristiche.

Il capitano

Se avrà voglia di parlare bresciano, Colpani potrà farlo con Davide Calabria, 27 anni il prossimo 6 dicembre, adrense. Il capitano del Milan ha già collezionato sette gettoni in Nazionale, ma l’azzurro gli manca da oltre un anno. L’ultima chiamata - fu convocato da Mancini - risale al 14 giugno 2022, per la sfida persa 5-2 con la Germania in Nations League, al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Colpani è il ventiseiesimo bresciano della storia a essere convocato in Nazionale. Il recordman è Pirlo, con 116, seguito da Baresi con 81 e da Balotelli con 36.

