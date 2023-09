L'esordio del Lumezzane con la Pro Vercelli: segui la diretta

Sei anni dopo, è di nuovo Serie C. Appuntamento sotto la luce dei riflettori per il Lumezzane di Andrea Caracciolo, che alle 20.45 (cronaca testuale più sotto in questo articolo) è ospite al Silvio Piola della Pro Vercelli per la prima di campionato. Discesa e risalita: in questi anni i valgobbini ne hanno vissute di tutti i colori, ma finalmente sono tornati nella categoria alla quale sono «più affezionati», vissuta appunto l’ultima volta nella stagione 2016/’17, quando i rossoblù persero i play out con il Teramo e scesero tra i dilettanti.

Per festeggiare al meglio il ritorno in C, ecco una sfida contro una nobile decaduta, la Pro Vercelli, che in bacheca ha ben sette scudetti, tutti vinti tra il 1908 e il 1921. Reduci però da una stagione sottotono (l’anno scorso i piemontesi chiusero al quindicesimo posto a 25 punti dalla FeralpiSalò, che vinse il girone A), le bianche casacche puntano quest’anno alle prime posizioni. Ultimo precedente tra le due formazioni risale alla stagione 2013/’14 (Prima Divisione): vinse la Pro Vercelli 1-0, grazie ad una rete messa a segno da Fabiano al 45’.

Capitolo formazioni: Arnaldo Franzini e Andrea Dossena (squalificato, in panchina c’è Olivi) dovrebbero entrambi adottare il 4-3-3. Tra i piemontesi manca lo squalificato Santoro, tra i valgobbini l’infortunato Calì.

