Ilari risponde a Sussi: finisce 1-1 tra Fiorenzuola e Lumezzane

Succede tutto nel primo tempo tra Fiorenzuola e Lumezzane, ma alla fine l’1-1 che ne scaturisce risulta indigesto per entrambe le contendenti. Apre Sussi, risponde Ilari, al secondo gol consecutivo dopo la rete del 2-1 firmata sabato scorso contro il Vicenza, ma il pari non può soddisfare pienamente i valgobbini, che mancano l’appuntamento con il terzo successo consecutivo, dopo le vittorie con Pergolettese e proprio Vicenza.

Cinque punti in tre gare invece per i rossoneri, che provano a risalire la china agganciando momentaneamente la diciassettesima piazza. Rossoblù che restano momentaneamente in piena zona play off, a +6 sui play out, in attesa delle gare previste per la giornata di domani.

La cronaca

L’avvio dei bresciani non è dei migliori ed è il Fiorenzuola a prendere in mano le redini del gioco, trovando il vantaggio al 15’ con la gran botta da fuori di Sussi, che trafigge un incolpevole Filigheddu.

Il Lumezzane prova a crescere e bussa più volte alla porta di Sorzi, fino al pareggio firmato Ilari, bravo a siglare l’1-1 in mischia dopo un errore in uscita dei rossoneri.

Nella ripresa entrambe le squadre provano a crederci, ma è il Lume a flirtare di più con l’1-2, soprattutto nel finale, quando sono Taugourdeau e Malotti a sbattere sul muro eretto da Sorzi, che costringe i rossoblù ad accontentarsi dell’1-1 finale.

E ora il Lumezzane tornerà in campo domenica 4 febbraio, nel match casalingo contro il fanalino di coda Alessandria che metterà in palio altri punti pesanti in chiave salvezza.

