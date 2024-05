Il Brescia a Bari senza Moncini, Mangraviti e Fares

Solo in mattinata il Brescia diramerà l’elenco di coloro che sono partiti per Bari, ma ormai è certo che la squadra di Maran affronta l’ultima partita di regular season e in vista dei preliminari play off senza Mangraviti e Fares, ko per influenza, e senza Moncini che non sta ancora bene e che dunque viene preservato.

Con i biancazzurri ci sono i tre Primavera Muamah, Pandini e Ghidini. Maran deve anche gestire la delicata questione diffidati: sono a rischio squalifica Papetti, Cistana, Pagherà e Jallow.

Il Brescia attualmente è ottavo e questa sera, con una vittoria al San Nicola può ambire – ma servono altre due combinazioni come le non vittorie di Samp e Palermo – anche al sesto posto che darebbe diritto a giocare in casa il supplementare dei play off.