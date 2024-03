Brescia, settore giovanile nel caos: si è dimesso il responsabile Migliorati

Da tempo era ai margini e il suo destino era segnato. Un incarico che sarebbe comunque arrivato a termine a fine stagione e che era ormai svuotato dei poteri (tanto che di fatto era stato «retrocesso» all’Academy) è già terminato: Paolo Migliorati ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile del settore giovanile del Brescia.

L’epilogo

La situazione di convivenza forzata dopo la ormai nota rottura con Cellino è precipitata negli ultimi giorni fino all’epilogo odierno. Soltanto pochi giorni fa, dopo appena tre mesi, non era invece stato confermato il dg Pietro Sbaraini. Un settore giovanile nel quale da tempo la vita prosegue alla giornata, tra il malcontento e le perplessità di famiglie e addetti ai lavori ai quali manca una interlocuzione, è dunque ancora più nel caos. Tra l’altro con le nuove norme sui vivai prossime all’entrata in vigore e che di fatto faranno decadere il cosiddetto «vincolo». Allo stato attuale, il settore giovanile è sotto la direzione del diesse della prima squadra Renzo Castagnini in attesa di dare, si spera, una svolta.