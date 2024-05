Brescia, Moncini verso la titolarità a Catanzaro: anche oggi ha lavorato in gruppo

È diventato quasi un tormentone: Moncini sì o Moncini no? Da quando l’infiammazione al tendine dell’adduttore ha fatto capolino, per il Brescia è stato un bel guaio. Che si trascina ormai da quasi un mese. Prima di aprile, Gabriele era stato una garanzia dal punto di vista fisico: una sola partita saltata su 34, peraltro per febbre. Poi quel dolore dal nulla e una gestione complessa: doppia panchina contro Spezia e FeralpiSalò, una doppietta a mezzo servizio (sarebbe meglio dire un quarto) e una nuova esclusione precauzionale a Bari.

Gli allenamenti in gruppo nell’ultimo mese si contano sulle dita di due mani. E quindi immaginarlo in pieno fulgore già domani andrebbe oltre l’utopia. In questo momento va però fatta di necessità virtù: avere un centravanti in campo, per il Brescia, è vitale. La gara con il Lecco insegna. Dunque niente calcoli: Moncini a Catanzaro giocherà. È la direzione in cui soffiano tutti gli indizi delle ultime ore.

In gruppo

Nella rifinitura odierna, prima della partenza per la Calabria con volo charter, Gabriele ha svolto l’intera seduta con il gruppo. Per il secondo giorno consecutivo. In condizioni normali il suo impiego andrebbe centellinato, ma l’eccezionalità della partita e di quello che mette in palio impone una forzatura.

Maran non ha alternative. Si prenderà ancora qualche ora per riflettere. La decisione non è definitiva, ma a questo punto sorprenderebbe vedere il Brescia al Ceravolo senza il suo attaccante in campo dal primo minuto. C’è appunto il precedente della partita contro il Lecco: Moncini la giocò in condizioni simili. E oggi in ballo c’è molto di più. Poi, certo, in caso di qualificazione alle semifinali rimetterlo in sesto in tempi record sarebbe ancora più complicato. Ma chiunque a Torbole è pronto a mettere la firma per doversi preoccupare di questi problemi.