Brescia, Maran: «Il modo in cui stiamo facendo le cose è quello giusto»

Tra ventiquattro ore il Brescia torna in campo contro il Catanzaro dopo la cocente sconfitta subita a Parma. «Certamente non meritavamo di perdere - spiega il tecnico Rolando Maran nella conferenza stampa pre partita -. Eravamo arrabbiati, ma siamo anche consapevoli che il modo in cui stiamo facendo le cose è quello giusto: non dobbiamo diventare presuntuosi, ma non credo ci sia pericolo».

Domani sarà una sfida difficile, uno snodo importante per il futuro del Brescia, che con una vittoria può mettere al sicuro la salvezza e fare un passo decisivo verso i play off. «Ci siamo conquistati con merito questa gara - precisa Maran -. Al di là della sconfitta di settimana scorsa, loro hanno superato una fase di calo e sono una squadra di qualità. Noi dovremo essere molto bravi e avere lo spirito delle ultime prestazioni, cercando di limitare gli errori».

Nessuna anticipazione sulla formazione, anche se «Cistana sta bene, si è allenato con regolarità e adesso è alla pari con gli altri». Un elemento importante, come importanti sono anche i tifosi, chiamati a riempire il Rigamonti: «Dipende sempre da noi e da come giochiamo - sottolinea il tecnico delle rondinelle. Chi è venuto allo stadio si è sempre divertito: vorrei che ci fossero davvero tanti nostri tifosi per spingerci come loro sanno fare».