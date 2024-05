Brescia, la fiducia di Maran verso Catanzaro: «Risposte incredibili dalla squadra»

Novanta minuti (o centoventi) per scrivere il proprio destino. Con un’unica certezza: serve una vittoria per staccare il pass per le semifinali play off. Ecco perché la gara con il Catanzaro non ammette calcoli: «Dovremo partire e finire forte, non abbiamo possibilità di scegliere». Rolando Maran mette subito in chiaro le cose e ricorda così l’ultima gara del suo Brescia al Ceravolo: «Vincemmo in rimonta e per noi fu in un certo senso la partita della svolta, perché non avevamo ancora ottenuto un risultato pieno in trasferta. Ci fu utile per il prosieguo del nostro cammino».

Domani, però, si riazzererà tutto: «Vorrei che il passato contasse, ma non è così. Ogni partita fa storia a sé: il nostro augurio è che vada come speriamo». Le nubi sull’infermeria sembrano essersi diradate: «Adorni e Olzer si sono allenati con la squadra per tutta la settimana, mentre Moncini è rientrato in gruppo ieri. Fin qui le cose sono andate come ci aspettavamo, ora avremo un ultimo allenamento per verificare le loro condizioni». Ma la fiducia sale, di pari passo con «le risposte incredibili che mi ha dato la squadra in settimana. Per questo mi sento ancora più forte ad andare a giocare la partita di domani».