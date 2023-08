Brescia, l'amichevole col Padova finisce con un pareggio in rimonta

Per la prima volta in questo pre-campionato, il Brescia di Gastaldello incappa in un pareggio: 1-1 il risultato finale dell'amichevole di Torbole contro il Padova. All’iniziale vantaggio di De Marchi ha replicato, a metà ripresa, Flavio Junior Bianchi.

Il vantaggio ospite si concretizza nel finale del primo tempo, al minuto trentotto: un tocco di prima intenzione di Kirwan coglie di sorpresa la linea bresciana, troppo pigra nel ripiegamento su De Marchi, che ha tutto il tempo di prendere la mira e infilare Andrenacci con il destro. Sterile la produzione offensiva nella prima metà dei biancazzurri, appesa perlopiù ai guizzi di Galazzi e alle rade iniziative di Ndoj e Bianchi. Di quest’ultimo, al quarantunesimo, l’unico squillo degno di nota prima dell’intervallo: aggancio volante su un lungo rinvio di Andrenacci e diagonale radente che si perde a lato non di molto.

È proprio l’ex genoano ad apporre la firma sul definitivo pareggio al settantesimo: fortunato e chirurgico nell’esecuzione con il destro a giro dopo un rimpallo vinto al limite dell’area biancorossa.

Lo stesso Bianchi aveva colpito, in precedenza, un legno dalla distanza, confermandosi il più attivo in fase conclusiva della squadra di Gastaldello. L’allenatore veneto ha risparmiato Lezzerini e Bisoli, entrambi per lievi risentimenti muscolari. Il prossimo appuntamento è in programma questo sabato, quando il Brescia affronterà – sempre a Torbole – il Breno, nel quinto test di questa pre-season.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it