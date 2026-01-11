Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • ChievoVerona-Casatese Merate 0-0 (giocata ieri)
  • Breno-Vogherese 2-1
  • Caldiero Terme-Castellanzese 1-1
  • Folgore Caratese-Villa Valle 3-0
  • Milan Futuro-Pavia 0-1
  • Oltrepò-Varesina 0-1
  • Real Calepina-Brusaporto 1-0
  • Virtus Ciserano Bergamo-Leon 1-0

Girone D

  • Sangiuliano City-Imolese 4-0 (giocata ieri)
  • Correggese-Tropical Coriano 1-0
  • Pistoiese-Rovato Vertovese 2-0
  • Lentigione-Pro Sesto 1-1
  • Piacenza-Cittadella Vis Modena 1-1
  • Pro Palazzolo-Desenzano 0-2
  • Progresso-Trevigliese 2-1
  • Sant'Angelo-Sasso Marconi 0-0
  • Tuttocuoio-Crema 0-2

Eccellenza

Girone C

  • Pavonese-Castelleone 1-0
  • Ciliverghe-CazzagoBornato 1-0
  • Colognese-Bsv Garda 0-1
  • Juvenes Pradalunghese-Carpenedolo 0-2
  • Offanenghese-Castellana 2-1
  • Orceana-Cellatica 3-1
  • Pianico-Castiglione 0-2
  • Poggese-Città di Albino 1-1
  • Soncinese-Darfo Boario 4-1

Promozione

Girone E

  • Asola-Sporting Chiari 1-0
  • Atletico Orsa Iseo-Vobarno 0-4
  • Castelcovati-Sporting Club 1-0
  • Castrezzato-Virtus Aurora Travagliato 1-2
  • Lodrino-Team Oratorio Pumenengo 3-1
  • San Pancrazio-Calcinato 1-0
  • Valcalepio-Governolese 0-3
  • Verolese-Rezzato 3-1

Girone A

  • Almè-Acos Treviglio 0-2
  • Gorle-Calvenzano 1-1
  • Cenate Sotto-Oratorio Cologno 2-1
  • Cividate Pontoglio-San Pellegrino 2-2
  • Forza e Costanza-Atletico Villongo 0-2
  • Gavarnese-A. V. Brembana 3-1
  • San Paolo d’Argon-Aurora Seriate 1-1
  • Torre de’ Roveri-Calusco 1-0

Prima categoria

Girone F

  • Valtrompia-Voluntas 1-3 (giocata ieri)
  • Concesio-Castelmella 1-2 (giocata ieri)
  • Bagnolese-Eden Esine 2-3 (giocata ieri)
  • Gussago-Oratorio Maclodio 3-2
  • La Sportiva Ome-Castenedolese 2-0
  • Roè Volciano-Paitone 1-1
  • San Michele Travagliato-Cologne 5-1
  • Unitas Coccaglio-Pian Camuno 2-1

Girone G

  • Dinamo Gonzaga-Gonzaga 1-0 (giocata ieri)
  • Castelvetro Incrociatello-Montirone 1-4
  • Oratorio Gambara-Pralboino 1-1
  • Rapid Olimpia-Remedello 3-2
  • Serenissima-La Piccola Atene 2-0
  • Sirmione Rovizza-Atletico Offlaga 0-2
  • Suzzara Sport Club-Leoncelli 1-1
  • Union Team Marmirolo-Porto 0-0

Seconda categoria

Girone D

  • Artogne-Nuova Camunia 4-2
  • Bienno-Rovato Academy 1-3
  • Endine Gaiano-Nuova Valcavallina 2-3
  • Tavernola-Cortefranca Franciacorta 2-2
  • Oratorio San Marco-Sellero Novelle 1-2
  • Oratorio Zandobbio-Foresto Sparso Academy 1-3
  • Paratico-Padernese 3-2
  • Passirano Camignone-Gsr Castelcovati 1-1

Girone E

  • Borgosatollo-United Fionda Montenetto 2-0
  • Deportivo Fornaci-Villaclarense 1-1
  • Ghedi-Azzurra Calvina 2-1
  • Quinzanese-Virtus Manerbio 2-3
  • San Carlo Rezzato-Real Leno 2-1
  • Flero-Botticino 3-2
  • Verolavecchia-Bassa Bresciana 3-1
  • Virtus Feralpi Lonato-Roncadelle 1-3

Girone F

  • Benaco Salò-Odolo 2-2
  • Cellatica-Serle 1-2
  • Oratorio Urago Mella-Valgobbia 0-0
  • Ponte Zanano-Nave 4-4
  • Real Dor Brescia-Prevalle 1-2
  • Sant’Andrea Concesio-Pavoniana Gymnasium 3-4
  • Team Out-Gavardo 3-1
  • Valtenesi-Collebeato 0-1

Girone H

  • Cannetese-Canottieri Baldesio 1-1
  • Corona-Ceresarese 1-1
  • Pescarolo-Casalbuttano 1-2
  • Gottolengo-Ciria 0-2
  • Martelli-Acquanegra 1-1
  • Rapid United-Primavera Stagnolmese 6-3
  • Robecco d’Oglio-Castelverde 1-3
  • Sospirese-Pessina 0-9

Terza categoria

Girone A

  • Triumplina-Nuova San Paolo 0-5 (giocata ieri)
  • Libertas Bagnolo Mella-Sarezzo 2-1
  • Roccafranca Ludriano-Mario Bettinzoli 0-0
  • Virtus Rodengo Saiano-Real Castrezzato 6-0
  • Gso Azzano Mella-Lograto 2-1
  • Lodetto-Centrolago 1-2
  • San Zeno-Accademia Rudianese 3-3

Girone B

  • Uso United-Oratorio Mompiano 2-2 (giocata ieri)
  • Alta Velocità Desenzano-Le Aquile sospesa
  • Basso Garda-Union Colli Morenici 2-3
  • Calcinatello-Alto Garda 4-2
  • Bedizzole-Virtus Rondinelle 2-1
  • Nuova Valsabbia-Progetto Sport Giovani 4-2
  • Real Mompiano-Pozzolengo 0-0

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Polisportiva San Giovanni 3-1
  • Borgo San Giacomo-Castello Ostiano 0-2
  • Casalromano-Casalmoro 3-1
  • Oratorio Cava Digidue-Persico Dosimo 1-0
  • River Club United-Esperia 2-0
  • Solarolese-Torreicio 3-2

Girone C – Bergamo

  • Erbusco-Bagnatica 1-2
  • Cavernago-Atletico Provaglio 0-1
  • New Team Adro-Gorlago 4-3
  • Real Bolgare-Capriolo 3-4
  • Vortex Bergamo-Oratorio Cortenuova 1-0
  • Aurora Fontanella-Oratori Villongo 1-0
  • Polisportiva Comonte-Valcalepio Junior 3-4

Femminile

Serie C – Girone B

  • ChievoVerona-Real Vicenza 3-0
  • Garlasco-Dolomiti Bellunesi 3-0
  • Südtirol-Azzurra San Bartolomeo 3-0
  • Trento Academy-Orobica Bergamo 0-0
  • Venezia-Villorba Treviso 2-3
  • Pro Palazzolo-Tavagnacco 2-0

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

