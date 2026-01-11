Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- ChievoVerona-Casatese Merate 0-0 (giocata ieri)
- Breno-Vogherese 2-1
- Caldiero Terme-Castellanzese 1-1
- Folgore Caratese-Villa Valle 3-0
- Milan Futuro-Pavia 0-1
- Oltrepò-Varesina 0-1
- Real Calepina-Brusaporto 1-0
- Virtus Ciserano Bergamo-Leon 1-0
Girone D
- Sangiuliano City-Imolese 4-0 (giocata ieri)
- Correggese-Tropical Coriano 1-0
- Pistoiese-Rovato Vertovese 2-0
- Lentigione-Pro Sesto 1-1
- Piacenza-Cittadella Vis Modena 1-1
- Pro Palazzolo-Desenzano 0-2
- Progresso-Trevigliese 2-1
- Sant'Angelo-Sasso Marconi 0-0
- Tuttocuoio-Crema 0-2
Eccellenza
Girone C
- Pavonese-Castelleone 1-0
- Ciliverghe-CazzagoBornato 1-0
- Colognese-Bsv Garda 0-1
- Juvenes Pradalunghese-Carpenedolo 0-2
- Offanenghese-Castellana 2-1
- Orceana-Cellatica 3-1
- Pianico-Castiglione 0-2
- Poggese-Città di Albino 1-1
- Soncinese-Darfo Boario 4-1
Promozione
Girone E
- Asola-Sporting Chiari 1-0
- Atletico Orsa Iseo-Vobarno 0-4
- Castelcovati-Sporting Club 1-0
- Castrezzato-Virtus Aurora Travagliato 1-2
- Lodrino-Team Oratorio Pumenengo 3-1
- San Pancrazio-Calcinato 1-0
- Valcalepio-Governolese 0-3
- Verolese-Rezzato 3-1
Girone A
- Almè-Acos Treviglio 0-2
- Gorle-Calvenzano 1-1
- Cenate Sotto-Oratorio Cologno 2-1
- Cividate Pontoglio-San Pellegrino 2-2
- Forza e Costanza-Atletico Villongo 0-2
- Gavarnese-A. V. Brembana 3-1
- San Paolo d’Argon-Aurora Seriate 1-1
- Torre de’ Roveri-Calusco 1-0
Prima categoria
Girone F
- Valtrompia-Voluntas 1-3 (giocata ieri)
- Concesio-Castelmella 1-2 (giocata ieri)
- Bagnolese-Eden Esine 2-3 (giocata ieri)
- Gussago-Oratorio Maclodio 3-2
- La Sportiva Ome-Castenedolese 2-0
- Roè Volciano-Paitone 1-1
- San Michele Travagliato-Cologne 5-1
- Unitas Coccaglio-Pian Camuno 2-1
Girone G
- Dinamo Gonzaga-Gonzaga 1-0 (giocata ieri)
- Castelvetro Incrociatello-Montirone 1-4
- Oratorio Gambara-Pralboino 1-1
- Rapid Olimpia-Remedello 3-2
- Serenissima-La Piccola Atene 2-0
- Sirmione Rovizza-Atletico Offlaga 0-2
- Suzzara Sport Club-Leoncelli 1-1
- Union Team Marmirolo-Porto 0-0
Seconda categoria
Girone D
- Artogne-Nuova Camunia 4-2
- Bienno-Rovato Academy 1-3
- Endine Gaiano-Nuova Valcavallina 2-3
- Tavernola-Cortefranca Franciacorta 2-2
- Oratorio San Marco-Sellero Novelle 1-2
- Oratorio Zandobbio-Foresto Sparso Academy 1-3
- Paratico-Padernese 3-2
- Passirano Camignone-Gsr Castelcovati 1-1
Girone E
- Borgosatollo-United Fionda Montenetto 2-0
- Deportivo Fornaci-Villaclarense 1-1
- Ghedi-Azzurra Calvina 2-1
- Quinzanese-Virtus Manerbio 2-3
- San Carlo Rezzato-Real Leno 2-1
- Flero-Botticino 3-2
- Verolavecchia-Bassa Bresciana 3-1
- Virtus Feralpi Lonato-Roncadelle 1-3
Girone F
- Benaco Salò-Odolo 2-2
- Cellatica-Serle 1-2
- Oratorio Urago Mella-Valgobbia 0-0
- Ponte Zanano-Nave 4-4
- Real Dor Brescia-Prevalle 1-2
- Sant’Andrea Concesio-Pavoniana Gymnasium 3-4
- Team Out-Gavardo 3-1
- Valtenesi-Collebeato 0-1
Girone H
- Cannetese-Canottieri Baldesio 1-1
- Corona-Ceresarese 1-1
- Pescarolo-Casalbuttano 1-2
- Gottolengo-Ciria 0-2
- Martelli-Acquanegra 1-1
- Rapid United-Primavera Stagnolmese 6-3
- Robecco d’Oglio-Castelverde 1-3
- Sospirese-Pessina 0-9
Terza categoria
Girone A
- Triumplina-Nuova San Paolo 0-5 (giocata ieri)
- Libertas Bagnolo Mella-Sarezzo 2-1
- Roccafranca Ludriano-Mario Bettinzoli 0-0
- Virtus Rodengo Saiano-Real Castrezzato 6-0
- Gso Azzano Mella-Lograto 2-1
- Lodetto-Centrolago 1-2
- San Zeno-Accademia Rudianese 3-3
Girone B
- Uso United-Oratorio Mompiano 2-2 (giocata ieri)
- Alta Velocità Desenzano-Le Aquile sospesa
- Basso Garda-Union Colli Morenici 2-3
- Calcinatello-Alto Garda 4-2
- Bedizzole-Virtus Rondinelle 2-1
- Nuova Valsabbia-Progetto Sport Giovani 4-2
- Real Mompiano-Pozzolengo 0-0
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Polisportiva San Giovanni 3-1
- Borgo San Giacomo-Castello Ostiano 0-2
- Casalromano-Casalmoro 3-1
- Oratorio Cava Digidue-Persico Dosimo 1-0
- River Club United-Esperia 2-0
- Solarolese-Torreicio 3-2
Girone C – Bergamo
- Erbusco-Bagnatica 1-2
- Cavernago-Atletico Provaglio 0-1
- New Team Adro-Gorlago 4-3
- Real Bolgare-Capriolo 3-4
- Vortex Bergamo-Oratorio Cortenuova 1-0
- Aurora Fontanella-Oratori Villongo 1-0
- Polisportiva Comonte-Valcalepio Junior 3-4
Femminile
Serie C – Girone B
- ChievoVerona-Real Vicenza 3-0
- Garlasco-Dolomiti Bellunesi 3-0
- Südtirol-Azzurra San Bartolomeo 3-0
- Trento Academy-Orobica Bergamo 0-0
- Venezia-Villorba Treviso 2-3
- Pro Palazzolo-Tavagnacco 2-0
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
